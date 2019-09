State cercando la vostra nuova fragranza per l'inizio di stagione? Scoprite tutte le novità tra i profumi femminili per l'Autunno 2019



Non c'è modo migliore per inaugurare la stagione autunnale che sperimentare un nuovo profumo!

Sugli scaffali delle profumerie sono già arrivate tantissime novità per l'Autunno, dai bouquet femminili irresistibili, pronti per accordarsi al nostro nuovo mood e alle tendenze olfattive di stagione.

Continua la costante ricerca verso l'innovazione che passa, però, anche attraverso la riscoperta di una tradizione che sembrava ormai dimenticata, tra aldeidi e verdi note aromatiche dal sapore inconfondibilmente rétro, ma reinterpretati per adattarsi alla nuova donna contemporanea.



Non mancano poi gli omaggi a una femminilità forte, coraggiosa, che non ha paura di inseguire i propri sogni.

Siete indecise su quale nuova fragranza puntare per l'inizio di stagione? Sfogliate la gallery per scoprire tutti i nuovi profumi femminili per l'Autunno 2019.

Credits Ph.: Getty Images