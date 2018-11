Natale è l'occasione perfetta per regalare un profumo. Ecco tutti i cofanetti e le limited edition da non perdere



Regalare un'emozione attraverso un'esperienza olfattiva può essere l'idea migliore per rendere speciale il Natale delle persone a cui volete bene.

Se conoscete bene i gusti dell'altra persona, potete optare per un cofanetto natalizio. L'idea regalo perfetta per scoprire tutta la linea della fragranza più amata e desiderata.

Volete un effetto sorpresa garantito? Orientatevi sulle creazioni della profumeria selettiva e di nicchia, per far conoscere nuovi mondi olfattivi ed evocare i ricordi più piacevoli.



E per chi ama profumare la casa con la più calda atmosfera natalizia, puntate su un regalo suggestivo come le candele profumate in edizione limitata, da collezione.

Sfogliate la gallery per scoprire tutte le migliori idee regalo dei profumi più amati, di nicchia e le candele profumate, in cofanetto o edizione speciale per il Natale 2018.

Credits Ph.: Unsplash - Arwork by Elisa Costa