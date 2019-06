Siete in cerca di un nuovo profumo per l'estate? Abbiamo selezionato per voi le novità del momento tutte da scoprire

Con una nuova stagione alle porte, abbiamo tutti voglia di rinnovamento. Cambia il mood e cambia anche il nostro modo di percepire i profumi e, con l'estate, abbiamo bisogno di un tocco di leggerezza in più.

Se state pensando di rinnovare la vostra signature scent o aggiungere un nuovo profumo al vostro guardaroba olfattivo, abbiamo selezionato per voi le novità del momento da provare.

Non mancano i debutti assoluti nel mondo dei profumi, come nel caso di Ermanno Scervino e Twinset, le fragranze romantiche e floreali e, per chi è già immerso nell'atmosfera estiva, i sentori tropicali di cocco e frangipani, oltre ai jus più rinfrescanti, aromatici, agrumati e rinvigorenti.

Sfogliate la gallery per scoprire la nostra selezione dei profumi donna da provare per l'estate 2019.

Credits Ph.: Pexels, Unsplash