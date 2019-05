Cercate un profumo alla rosa di classe e originale? Scoprite le migliori fragranze alla rosa della profumeria artistica



"Una rosa, è una rosa, è una rosa" scriveva Gertrude Stein.

La rosa racchiude in sé talmente tante sfumature differenti che dire semplicemente "un profumo alla rosa" sarebbe davvero troppo riduttivo e semplicistico.

Ogni varietà ha infatti caratteristiche olfattive molto diverse tra loro. In profumeria le più usate sono la rosa centifolia (o rosa di Grasse), la rosa damascena (o rosa bulgara), la rosa di Taif (una preziosa varietà di rosa damascena)... senza dimenticare che la rosa ha in sé sfaccettature calde e vellutate ma anche verdi e fresche.



Nel corso della storia della profumeria, i maître parfumeur hanno cercato di riprodurre il più fedelmente possibile il profumo inebriante di questo fiore così affascinante e altrettanto ineffabile.

A oggi, le costruzione olfattive più interessanti che omaggiano la rosa arrivano dalla profumeria artistica.

I profumi alla rosa possono risultare completamente diversi tra loro: verdi, freschi e vegetali oppure oscuri, opulenti e orientali, soprattutto quando la rosa viene abbinata al patchouli, all'oud o all'incenso. O ancora, possono assumere sfumature gourmand, in abbinamento a note fruttate.



I profumi di nicchia alla rosa sono l'ideale se cercate un profumo non convenzionale, formulato con materie prime pregiate, per una fragranza di classe e ricercata.

La rosa è il profumo della femminilità? Sicuramente, ma non per questo scontata. Inoltre, i profumi alla rosa sono assolutamente unisex, perfetti anche come fragranze maschili.

Scoprite la nostra selezione dei migliori nella gallery.

Credits Ph.: Mondadori Photo, Unsplash - Artwork by Elisa Costa