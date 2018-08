I profumi alla pesca migliori per un tocco di dolcezza e brezza estiva sulla pelle

Succose, dolci, profumate e prettamente estive: le pesche ci fanno impazzire, perché non portarle anche sulla pelle con i profumi alla pesca?

Ecco per voi una selezione dei migliori profumi alla pesca sul mercato, per portare una ventata di dolcezza e brezza estiva nella vostra vita.

Profumi alla pesca migliori

Trovate quello che fa per voi - tra grandi classici con note di pesca come Chanel N.5 e Narciso Rodriguez For Her (non lo sapevate, vero?), novità succose come Kat Von D Saint e Dior J'adore Injoy e piccoli prodigi low cost come Bottega Verde Pesca Nettarina e The Library of Fragrance Peach.

Come un frutto maturo, questo profumo gioioso unisce essenza di ylang ylang del Madagascar e gelsomino Sambac uniti a fiore di sale e pesca.

Un'acqua di colonia che sa di pesca e nient'altro, come mordere un frutto succoso e maturo.

Floreale e orientale, questo profumo da donna è intenso e affascinante. Tra le sue note troviamo bergamotto, mandarino, lychee, pesca, giglio bianco e vaniglia.

Una fragranza unica che ha fatto storia, che presenta note di pesca in testa, accompagnate da aldeidi, neroli, ylang ylang e bergamotto. Seguono nel cuore gelsomino, rosa, mughetti e iris. Chiudono la composizione note di sandalo, vetiver, vaniglia, muschio di quercia e patchouli.

Un matrimonio felice tra rosa e pesca apre questo profumo femminile amatissimo, seguiti nel cuore da muschio animale e ambra e nel fondo da sandalo e patchouli.

Dolce e floreale, questo profumo ricorda il primo amore della star e tatuatrice Kat Von D. Le sue note olfattive vantano salvia sclarea e prugna mirabella in apertura, mentre nel cuore troviamo gelsomino, fiore di mandorlo e mughetto. Troviamo invece nel fondo vaniglia, cedro, pesca e muschio animale.

Un eau de parfum intenso e ammaliante, questo profumo floreale ha un tocco di pesca nettarina che conferisce dolcezza e carattere al jus.

Un profumo low cost dolce e vivace, studiato per riprodurre il profumo - e il sapore - delle pesche mature scaldate dal sole.

Un'edizione limitata dal pack iconico declinato in platino, proprio come il suo nome suggerisce. Questa fragranza include note di geranio, pepe rosa, lillà e pesca.

Pesca, pera, note legnose e rosa danno vita a una fragranza "dal fascino osé, sexy e carnale", come spiegato dal suo creatore Francois Demachy.

Una fragranza orientale e fiorita illuminata da note di pesca bianca, iris, bergamotto, tonka, accordo pelle e cocco.

Ispirato alla Sicilia, questo profumo da donna parla di mare, cielo, terra e frutti profumati. La composizione è caratterizzata da mandarino italiano, tamarindo della Malesia, pesca vellutata, magnolia e musk.

Un body mist rinfrescante e profumato dai sentori avvolgenti di pesca e legni preziosi.

Un cuore di pesca, gelsomino e iris circondato da un top di fresia e mandorla. Sul fondo troviamo invece vaniglia, tonka, ambra e legno di sandalo per questa fragranza "tentatrice".

Pesca bianca giapponese, polvere di iris, legno di sandalo e muschio danno vita a un profumo di nicchia sofisticato che richiama alla mente il sentore vellutato della "pelle di pesca".

Pesca dolce e fresia sono protagoniste di questo profumo femminile che risveglia i sensi e seduce.

Una fragranza icona - in un flacone da collezione - che abbina pesca, fiori di gelsomino e rosa di maggio, seguiti da sentori di sottobosco e vetiver.

La dolcezza di pesca e vaniglia si abbracciano in questo profumo femminile romantico e avvolgente.

Credits Ph.: Ian Baldwin & Krishnam Moosaddee on Unsplash - Artwork: Elisa Costa