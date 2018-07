I profumi agrumati più buoni per rendere più frizzante la stagione più calda

Le fragranze agli agrumi non possono che avocarci i profumi e le atmosfere della macchia mediterranea, omaggiando così tutta l'antica tradizione dell'alta profumeria italiana e delle più tradizionali acque di colonia.





Frizzanti e rigeneranti, i profumi agrumati sono l'ideale da spruzzare in abbondanza per rinfrescarci durante l'estate e perderci tra gli aromi succosi di limoni, arance e mandarini, senza dimenticare le produzioni di eccellenze rigorosamente made in Italy.

È a Capua 1880 che si deve, infatti, la produzione del più pregiato olio essenziale di bergamotto, mentre dobbiamo al Presidio Slow Food il pregiato chinotto di Savona.

Per chi vuole spingersi verso esplorazioni olfattive più "esotiche", non mancano poi gli accordi che omaggiano lime e yuzu.

Abbiamo scelto per voi i profumi agli agrumi più buoni, tutti da scoprire.

Le note agrumate del mandarino e del fiore di pompelmo rendono fresca e frizzante questa fragranza dal cuore fiorito di rosa e fruttato con una nota di albicocca.



Una delle più celebri eau fraiche della maison, divenuta un cult per tutti gli amanti delle fragranze agrumate. La radiosità del bergamotto si unisce a tutta la freschezza luminosa del pompelmo.



La collezione Private Blend celebra la costiera amalfitana con il suo frutto simbolo. L'aroma del mandarino viene qui esaltato da tutti gli aromi e dalle erbe aromatiche della macchia mediterranea.



Uno studio olfattivo dedicato all'"oro verde" della Calabria, l'agrume più utilizzato in profumeria. Le note frizzanti vengono esaltate dal cedro e dallo zenzero.



L'acqua di colonia dedicata all'arancia amara, una delle essenze più care a Jean Claude Ellena che qui dà prova delle sue celebri composizioni eteree e rinfrescanti.



Una delle fragranze diventate simbolo della profumeria artistica e di nicchia, amata da lui e lei. Un omaggio alla toscana, ai suoi alberi di limone e ai suoi cipressi.



Un'altra interpretazione di Jean Claude Ellena della bigarade, l'arancia amara, nella sua versione più delicata e soave ma con un tocco speziato e piccante di pepe e cardamomo.



Il pregiato agrume ligure diventa il protagonista di questa nuova fragranza che celebra la migliore tradizione italiana.



Una collaborazione d'eccezione per celebrare le contaminazioni culturali più d'avanguardia. La composizione fresca e frizzante è basata sull'accordo dello yuzu, l'agrume giappponese.



L'accordo omaggia la Sicilia e tutta la sua storia, crocevia delle culture più antiche al centro degli scambi del Mediterraneo. L'arancia e il bergamotto si riscaldano con i sentori muschiati.



Un'acqua di colonia dedicata all'arancia rossa, tutta giocata sul contrasto tra il sapore zuccherino del succo e la nota amara della scorza.



Un accordo inedito e tra i più amati della maison, dove le note agrumate del mandarino e del lime diventano ancora più fresche grazie all'aroma del basilico.



Una versione dolce e golosa del chinotto, con note di vaniglia e caramello, realizzata grazie alla collaborazione del Presidio Slow Food di Savona.



La maison francese omaggia il grande artista con un'eau fraiche frizzante grazie alle note agrumate e speziata, grazie allo zenzero. Spensierata, giocosa e irriverente.



Gli agrumi in una versione minimalista del giardino orientale, ispirato a una luminosa immagine dall'antica capitale giapponese, Edo. Le note dello yuzu unite al lampone e al timo danno vita a un accordo originale e inedito.



Fico e agrumi sono stati l'ispirazione di Jean Claude Ellena per la sua versione ad acquerelli della macchia mediterranea.



Le note del bergamotto, del limone e del mandarino diventano ancora più fragranti e deliziose grazie all'accostamento con il frangipane, il neroli e la fava tonka.



Si deve a Sergio Momo, fondatore di Xerjoff, il recupero di questa antica casa profumiera italiana dalla grande tradizione. Tra i fiori all'occhiello, questa particolarissima fragranza agrumata e aromatica che vede accanto al limone il pregiato fiore dell'ulivo, raramente utilizzato in profumerai perché fiorisce soltanto un paio di giorni all'anno.



Credits Ph.: Pexels, Unsplash