Vi raccontiamo tutto quello che c'è da sapere attorno alla creazione di un profumo



Vi siete mai chiesti come nasce un profumo?

È un processo estremamente affascinante a cui abbiamo avuto la fortuna di prendere parte, grazie ai workshop per la creazione di un profumo personalizzato. E ora siamo qui per raccontarvi la nostra esperienza.



In molti conosceranno qual è la struttura classica delle fragranze, con note olfattive suddivise in note di testa, cuore e fondo.

Ma naturalmenete la creazione di un profumo va ben oltre questo. È un atto creativo che rende tangibili - con l'olfatto - memorie, emozioni, sensazioni. E l'ascolto svolge un ruolo fondamentale, come ci ha raccontato Diletta Tonatto, perché il profumo è la comunicazione della nostra identità:



"Dopo i miei studi in scienze sociali ho capito quale fosse realmente il potere dell'olfatto e che ci sono delle applicazioni sociali, portando benessere alle persone con la dimensione olfattiva. Col tempo ho capito di poter fare proprio dei ritratti olfattivi. Il profumo può realmente essere un antidoto, un sussidio, un aiuto nella quotidianità, per ognuno di noi, a seconda dei tratti della nostra personalità e il nostro vissuto."



I workshop per la realizzazione di profumi personalizzati, permettono a chiunque di creare la propria firma olfattiva.



Siamo state nello store di Tonatto Profumi a Torino per un'esperienza di questo tipo one to one (ma è possibile scegliere la formula anche per piccoli gruppi).

Innanzitutto viene dedicata molta attenzione ai gusti e delle preferenze e alla personalità di chi si ha di fronte. In questo modo vengono proposte delle essenze già mirate per avere già un orientamento sul profumo che andremo a creare.

A questo punto si passa a sentire le essenze che ci vengono proposte. Qui l'istinto è fondamentale. Si vede subito se un'essenza suscita gioia e emozione. Si passa alla cernita finale. Non c'è un limite alle essenze che possiamo inserire nel nostro profumo, l'importante è che l'insieme di tutte quelle che avete scelto sia armonico e vi piaccia. Questo bouquet vi darà l'idea di come sarà il vostro profumo finale.

Ora dovrete creare la fragranza vera e propria, inserendo le gocce di essenze in un flacone. Si parte con una base in percentuali uguali e si andrà poi a modificare a seconda delle essenze che vogliamo maggiormente presenti aumentandole in proporzione. Ovviamente sarete guidati con attenzione in questa fase così delicata, per creare il giusto equilibrio e un'armonia ottimale, senza che nulla stoni.

Infine, quando avrete ottenuto il risultato che vi soddisfi, la fragranza verrà diluita in alcool e sarà pronta in un flacone da 100ml con pompetta vintage. Noi abbiamo scelto un bouquet floreale di rosa-iris su una base di tabacco e muschio di quercia.



Abbiamo voluto ripetere questa straordinaria esperienza con il workshop messo a disposizione da Atelier Molinard durante Smell - Il festival dell'olfatto a Bologna.

In questo caso il workshop era di gruppo e avevamo a disposizione sul tavolo 90 differenti essenze e accordi. A ciascuno di noi è stata data una scheda da compilare con i nostri dati e la struttura della fragranza, perché grazie a un codice identificativo Molinard vi dà la possibilità di ordinare la vostra fragranza che verrà realizzata esclusivamente per voi tutte le volte che vorrete.

Anche in questo caso si parte con l'annusare le varie essenze annotando quelle che più ci colpiscono. Molinard vi guida nel percorso di scelta stabilendo un numero di riferimento per le essenze che andrete a scegliere. 2-3 essenze per le note di testa, 4 essenze per le note di cuore e 5 essenze per le note di fondo, seguendo la struttura classica della profumeria. Ogni essenza è contrassegnata con un simbolo per farvi capire immediatamente se è adatta a essere utilizzata in testa, cuore o fondo.

A questo punto vi verrà indicata la proporzione giusta delle varie essenze per comporre la fragranza che avete in mente. Con un misurino in millilitri procederete a inserire le varie essenze in un ordine ben preciso: si parte dal fondo, per poi passare al cuore e infine alla testa. Le essenze di Molinard sono già diluite in alcool. Alla fine del workshop avrete il vostro flacone da 50ml con il vostro profumo e un certificato con il codice identificativo.

Volevamo rendere omaggio all'antica tradizione della profumeria con un profumo elegante di ispirazione vintage, con una struttura classica di chypre alla rosa e un tocco di cuoio nel fondo.

Credits Ph.: Francesca Merlo