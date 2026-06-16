Dalla detersione alla protezione solare. Ecco l'ordine corretto della skincare per massimizzare l'efficacia di ogni trattamento!

La skincare non è soltanto una questione di prodotti giusti, ma anche di ordine. Utilizzare il siero più performante o la crema più innovativa serve a poco se vengono applicati nel momento sbagliato. Proprio come accade in una ricetta, ogni passaggio ha una funzione precisa e contribuisce al risultato finale. Ecco perché conoscere la corretta sequenza dei prodotti è fondamentale per permettere agli attivi di lavorare al meglio e ottenere benefici visibili nel tempo.

La regola generale è semplice: si procede dalle texture più leggere a quelle più ricche. In questo modo, i prodotti più fluidi riescono a penetrare efficacemente nella pelle senza essere ostacolati da formule più dense applicate in precedenza.

Detergente: il primo passo indispensabile

Ogni routine di bellezza dovrebbe iniziare con una detersione accurata. Durante la notte, la pelle accumula sebo e residui cellulari mentre durante il giorno si aggiungono trucco, inquinamento e impurità ambientali. Pulire il viso significa prepararlo a ricevere i trattamenti successivi. Al mattino può essere sufficiente un detergente delicato, mentre la sera è consigliabile dedicare maggiore attenzione alla pulizia, eventualmente ricorrendo alla doppia detersione in caso di make-up o protezione solare particolarmente resistente.

Tra i più apprezzati ci sono CeraVe Hydrating Cleanser, ideale per le pelli normali e secche, e Toleriane Dermo-Cleanser di La Roche-Posay, particolarmente indicato per le pelli sensibili.

Tonico o essence: il passaggio che prepara la pelle

Per anni considerato un prodotto accessorio, il tonico è oggi tornato protagonista grazie alle formulazioni moderne, spesso arricchite con ingredienti idratanti e lenitivi. La sua funzione è riequilibrare la pelle dopo la detersione e favorire l'assorbimento dei trattamenti successivi. Chi utilizza un essence può inserirla nello stesso momento della routine, subito dopo il tonico o in sua sostituzione.

Per chi desidera aumentare l'idratazione può puntare su The Treatment Lotion di La Mer oppure sulla celebre Advanced Snail 96 Mucin Power Essence di COSRX, amatissima per il suo effetto rimpolpante.

Sieri: il cuore della skincare

I sieri rappresentano il trattamento più concentrato della routine. Vitamina C, acido ialuronico, niacinamide, peptidi o ingredienti anti-età agiscono in modo mirato su esigenze specifiche come luminosità, disidratazione, macchie o perdita di tono. Come il Niacinamide 10% + Zinc 1% di The Ordinary che resta uno dei bestseller più versatili.

Quando si utilizzano più sieri, è preferibile applicare prima quelli dalla consistenza più leggera e successivamente quelli più ricchi. In ogni caso, non è necessario sovraccaricare la pelle: pochi attivi ben scelti sono spesso più efficaci di una stratificazione eccessiva.

Contorno occhi: quando applicarlo

Il contorno occhi trova il suo posto dopo i sieri e prima della crema viso. La pelle di questa zona è particolarmente sottile e delicata, perciò beneficia di formule specifiche pensate per contrastare secchezza, gonfiore e segni di stanchezza. L'applicazione dovrebbe essere sempre delicata, utilizzando l'anulare e picchiettando il prodotto senza sfregare.

Hyaluronic Eye Cream di Isdin è un ottima opzione per idratare e migliorare l'aspetto della zona perioculare.

Crema idratante: il sigillo finale

La crema ha il compito di trattenere l'idratazione e creare una barriera che limita la perdita d'acqua transepidermica. Anche le pelli grasse ne hanno bisogno: la differenza sta semplicemente nella scelta della texture, che potrà essere più leggera e impalpabile. Questo passaggio contribuisce a mantenere la pelle equilibrata e a preservare l'efficacia degli attivi applicati in precedenza.

Tra le formule più amate dagli esperti troviamo Toleriane Dermallergo Fluide di La Roche-Posay per le pelli sensibili e Protini Polypeptide Cream di Drunk Elephant per chi desidera un'azione anti-age più completa.

Protezione solare: l'ultimo gesto del mattino

Se esiste un prodotto davvero irrinunciabile nella cura della pelle, è la protezione solare. Va applicata sempre come ultimo step della routine mattutina e prima del make-up. Utilizzare un SPF adeguato aiuta a prevenire macchie pigmentarie e perdita di elasticità cutanea. Inoltre, protegge i risultati ottenuti grazie agli altri trattamenti skincare.

La Roche-Posay Anthelios UVMune 400 Invisible Fluid SPF50+ è considerata uno dei riferimenti del settore. In alternativa, Beauty of Joseon Relief Sun SPF50+ ha conquistato gli appassionati di skincare per la texture leggera e impercettibile.

E la sera? L'ordine cambia?

La struttura della routine serale rimane sostanzialmente la stessa: detersione, tonico o essence, sieri, contorno occhi e crema. L'unica differenza è l'assenza della protezione solare, che può lasciare spazio a trattamenti più intensivi come retinolo, acidi esfolianti o maschere specifiche.

Anche in questo caso vale la regola della gradualità: introdurre nuovi attivi poco alla volta consente alla pelle di adattarsi e riduce il rischio di irritazioni.

Più che accumulare prodotti, il segreto di una beauty routine efficace è rispettare una routine coerente e costante. Seguire l'ordine corretto permette a ogni formula di esprimere il proprio potenziale e trasforma la cura della pelle in un rituale davvero performante. Perché, in fatto di beauty, non conta solo cosa si applica ma anche quando.