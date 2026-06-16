Ferro acceso, 30 gradi in casa e montagne di panni: chi ha ancora voglia di stirare? Ecco i trucchi per non stirare in estate e alleggerire davvero le giornate.

In Italia il ferro da stiro è ancora il re delle faccende domestiche, anche se quasi nessuno lo ama davvero. E in estate, con 30 gradi in casa, l’idea di passare ore sull’asse fa venire voglia di scappare. La buona notizia è che potete dire davvero «ferro da stiro addio» senza sembrare trasandate, puntando su qualche accortezza furba.

I trucchi per non stirare esistono e funzionano, soprattutto ora che è estate e il caldo è dalla vostra parte. La chiave è cambiare leggermente modo di lavare, stendere e piegare i vestiti, così il bucato esce già in ordine. Di seguito trovate una mini guida pratica per smettere di stirare almeno il 90 per cento del guardaroba di tutti i giorni.





Impostare il bucato in modalità "no stiro"

Il primo passo per un bucato senza stirare è scegliere capi che non nascono nemici del ferro. Per l’estate puntate su jersey di cotone, viscosa morbida, lino misto a cotone, camicie dichiarate «no stiro» e pantaloni di cotone elasticizzato. Sono tessuti che, se trattati bene in lavatrice, escono con qualche piega morbida e assolutamente portabile.

In lavatrice scegliete programmi brevi, temperature sui 30-40 gradi quando i capi non sono troppo sporchi e centrifuga media, tra 600 e 800 giri. Troppi giri “spremono” i tessuti e li stropicciano, così poi diventano duri da domare anche con il miglior ferro del mondo. Gli esperti di bucato ricordano anche di non esagerare con il detersivo e di usare un ammorbidente delicato, come l’acido citrico sciolto in acqua.

Per lenzuola e copripiumoni potete provare il trucco dei sacchetti di cotone a retina: piegate le lenzuola, infilatele nel sacchetto aderente e lavatele così. Spesso escono ancora piegate, basta tirarle bene e stenderle, senza passare dal ferro. Se programmate la lavatrice di notte, potete stendere al mattino presto, quando l’aria è più fresca e i tessuti sono ancora morbidi.





Come stendere la biancheria per non stirare

Il vero spartiacque tra ferro acceso e ferro spento è il momento in cui finite il lavaggio. Lasciare i vestiti ammucchiati nel cestello anche solo un’ora significa regalarsi pieghe profonde e difficili da eliminare. Appena sentite il segnale della lavatrice, svuotate tutto e passate alla fase stendino.

Regola d’oro: ogni capo va sbattuto bene due o tre volte prima di finire sul filo. Magliette e camicie stanno meglio su una stampella, già in forma di come le indosserete, con il tessuto tirato soprattutto lungo la fila dei bottoni. Gonne e minigonne appendetele per la vita; jeans e pantaloni stendeteli al contrario, con le tasche rivolte verso l’esterno e ben distanziati dagli altri capi.

La stagione calda è perfetta per chi vuole smettere di stirare, perché sole e aria lavorano per voi. Stendete all’aperto appena potete, scegliendo però le ore meno aggressive per i colori, mattino presto o tardo pomeriggio. Un ambiente ventilato asciuga in fretta, lascia i tessuti più morbidi e vi permette di piegare quasi subito, quando le fibre sono ancora elastiche.





Piegare per stirare con le mani

A questo punto entra in gioco la piega, vera alternativa al ferro. Trucco semplice ma geniale: usate una coperta come base, invece del tavolo nudo, così il tessuto “fa attrito” e si liscia meglio. Appoggiate magliette, pantaloni e camicie, passate bene le mani seguendo cuciture e orli, poi piegate con calma.

Per lenzuola e asciugamani il trucco è agire quando sono ancora leggermente umidi. Sbattete due o tre volte, piegate con precisione, lisciate con le mani come se steste davvero stirando, poi riaprite e lasciate finire di asciugare. Quando sono asciutti, impilateli uno sull’altro: il peso farà il resto e li troverete molto più ordinati. Per intimo e calze è sufficiente una piega ordinata, davvero non serve altro.





Casi speciali e compromessi intelligenti

La verità va detta: alcune camicie da ufficio e i capi molto strutturati continueranno a chiedere un minimo di ferro. Qui potete giocare d’anticipo e limitarne il numero, scegliere modelli dichiarati «facili da stirare» o delegare alla lavanderia solo questi pezzi strategici. Ridurre i casi eccezionali è il vero segreto di una vita quasi senza ferro.

Se in casa avete l’asciugatrice, usatela come alleata e non come nemica: scegliete i programmi anti-piega e togliete i capi quando sono ancora appena umidi. Piegandoli subito con le mani, l’effetto sarà molto simile a una stiratura veloce, senza aggiungere calore in casa.

Per chiudere il cerchio, costruite un piccolo guardaroba estivo «zero ferro», con abiti ampi, tute leggere, shorts e magliette facili da gestire. Programmare i lavaggi la sera, stendere al mattino e piegare quando rientrate vi ruba pochi minuti ma vi regala ore libere, casa più fresca e niente sensi di colpa davanti al ferro spento.