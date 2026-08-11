Lo Spritz ha governato l’aperitivo con una sicurezza quasi monarchica, tingendo i tavolini d’arancione e trasformando ogni tramonto in una piccola cerimonia italiana. Quest’estate, però, il bicchiere più interessante guarda verso la Spagna e sceglie un rosso molto più rilassato. Il Tinto de verano arriva con l’eleganza delle cose semplici, quelle che non hanno bisogno di costruire una scena perché nascono già dentro il clima giusto. Il nome significa letteralmente “vino rosso d’estate” e racconta quasi tutto. È un cocktail leggero nell’idea, immediato nella preparazione e molto più domestico di quanto sembri. Non appartiene alla mixology teatrale, ma a una cultura del bere più istintiva, fatta di caldo, tavoli all’aperto e bicchieri pieni di ghiaccio. La sua forza sta proprio lì, in una formula che sembra quasi troppo facile per diventare desiderabile e invece funziona perché non complica nulla.

Cos’è il Tinto de verano

Il Tinto de verano si prepara con vino rosso e soda al limone, spesso in parti uguali, versati in un bicchiere con molto ghiaccio. La ricetta può sembrare elementare, e in effetti lo è. Proprio questa semplicità spiega la sua forza: non richiede sciroppi, shaker o ingredienti difficili da trovare. Funziona perché prende un vino rosso giovane e lo rende più adatto al caldo, tagliando la sensazione alcolica con una nota agrumata e frizzante. La scelta del vino conta, ma non deve essere troppo complicata. Serve un rosso fresco e poco tannico, perché il Tinto de verano nasce come drink quotidiano, lontano dall’idea del cocktail da costruire con precisione millimetrica. La soda al limone alleggerisce il gusto e rende il bicchiere più adatto a un aperitivo estivo rispetto a un calice di vino servito da solo. È proprio questa funzione a spiegare il suo successo: una soluzione rapida ed economica per bere rosso anche nelle giornate più calde.

Perché il Tinto de verano piace così tanto

Il ritorno del Tinto de verano racconta un cambiamento più ampio nel modo di bere in estate. Dopo stagioni dominate da cocktail molto riconoscibili e spesso molto fotografati, cresce il fascino per ricette meno scenografiche, capaci di funzionare soprattutto nella vita reale. Due ingredienti bastano per prepararlo, e questo lo rende perfetto per chi vuole servire qualcosa di diverso senza organizzare un banco bar in cucina. Rispetto allo Spritz, il Tinto de verano ha un’immagine più rilassata e meno codificata. Non appartiene ancora a un rituale saturo, quindi conserva una certa freschezza culturale. Ha il vantaggio di sembrare nuovo pur avendo una lunga abitudine mediterranea alle spalle, e questo lo rende interessante proprio adesso. In un’estate che cerca piaceri più semplici e meno performativi, il bicchiere spagnolo con vino rosso, ghiaccio e soda al limone sembra arrivare al momento giusto.