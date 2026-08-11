Da semplice marchio low cost a fenomeno beauty globale: e.l.f. Cosmetics è diventato il punto di riferimento per chi cerca prodotti performanti, formule efficaci e prezzi accessibili.

Negli ultimi anni e.l.f. Cosmetics si è trasformato in uno dei brand più amati della beauty community. Il motivo è semplice: offre prodotti di alta qualità a prezzi democratici, spesso paragonati a referenze molto più costose. La popolarità del marchio è cresciuta grazie ai social, dove creator e make-up artist hanno iniziato a mettere alla prova i suoi celebri dupes, ovvero alternative accessibili a prodotti luxury diventati iconici.

Questa combinazione di performance, accessibilità e viralità ha reso e.l.f. uno dei protagonisti assoluti del beauty contemporaneo.

Halo Glow Liquid Filter, il prodotto che ha cambiato tutto

Se esiste un prodotto simbolo di e.l.f. Cosmetics, è senza dubbio l'Halo Glow Liquid Filter. Il complexion booster dal finish luminoso è diventato virale per la sua capacità di regalare alla pelle un effetto glow naturale e levigato, tanto da essere spesso accostato a prodotti di fascia alta molto più costosi. Può essere utilizzato da solo, come primer illuminante, miscelato al fondotinta oppure applicato come illuminante sulle zone strategiche del viso. Il risultato è una pelle radiosa e dall'effetto soft-focus, come filtrata nella vita reale.

Glow Reviver Lip Oil, il gloss che nutre

Tra i prodotti più amati del brand troviamo anche il Glow Reviver Lip Oil, un trattamento per le labbra che combina il finish brillante di un gloss con il comfort di un balsamo. La texture è leggera, non appiccicosa e dona un effetto volumizzante naturale. Non sorprende che sia diventato uno dei prodotti più condivisi sui social e uno dei bestseller del marchio.

Camo Concealer, il correttore cult

Il Camo Concealer è uno dei prodotti che ha contribuito a costruire la reputazione del brand. Amato per la sua coprenza elevata e la lunga durata, è diventato un punto di riferimento per chi cerca un correttore performante senza spendere cifre importanti. Ideale per minimizzare occhiaie, discromie e imperfezioni, continua a essere uno dei prodotti più consigliati dalla community beauty.

Power Grip Primer, il segreto per un make-up impeccabile

Un altro fenomeno virale di e.l.f. è il Power Grip Primer. La sua formula leggermente adesiva aiuta il trucco a durare più a lungo e a mantenersi fresco per ore. Sui social è spesso indicato come uno dei migliori primer nella fascia drugstore, grazie alla sua capacità di creare una base uniforme senza appesantire la pelle.

Putty Blush, il blush effetto seconda pelle

A completare la lista c'è il Putty Blush, uno dei prodotti più apprezzati dagli amanti del trucco naturale. La texture cremosa e modulabile si fonde facilmente con l'incarnato, regalando un effetto bonne mine fresco e luminoso. Facile da applicare sia con le dita sia con il pennello, è diventato uno dei preferiti di chi ama il look "no make-up make-up".

Il successo dei dupes secondo e.l.f.

Il vero punto di forza del brand resta la sua capacità di intercettare le tendenze beauty e proporre prodotti dall'effetto simile a quelli più desiderati del mercato, ma a prezzi decisamente più accessibili. È proprio questa filosofia che ha trasformato e.l.f. Cosmetics da marchio drugstore a protagonista delle conversazioni beauty online, conquistando sia la Gen Z sia gli appassionati di make-up più esperti.