Per il World Bee Day 2026, Guerlain, Conapi e Cometa uniscono formazione, educazione e sostenibilità in un progetto dedicato alla tutela degli impollinatori e della biodiversità.

Un percorso dedicato a nuove competenze

Tra le iniziative principali del 2026 c’è il percorso formativo rivolto a 16 donne provenienti da tutta Italia, coinvolte in lezioni teoriche e giornate pratiche dedicate alla gestione degli alveari e alla produzione del miele.

L’obiettivo è creare nuove opportunità professionali legate al mondo dell’apicoltura, rafforzando allo stesso tempo il legame tra sostenibilità ambientale e lavoro sul territorio. Il programma alterna incontri online, momenti di confronto e attività pratiche direttamente a contatto con gli alveari.

L’ingresso di Cometa nel progetto

La novità dell’edizione 2026 è il coinvolgimento di Cometa, realtà impegnata da anni nell’ambito dell’educazione, dell’inclusione sociale e della formazione.

Due collaboratrici della struttura comasca hanno partecipato al percorso con l’obiettivo di approfondire il mondo degli impollinatori e sviluppare in futuro attività educative dedicate alla biodiversità e alla sostenibilità ambientale.

I laboratori per bambini e bambine

Accanto alla formazione specialistica continuano anche le attività rivolte ai più piccoli, con laboratori pensati per avvicinare bambini e bambine al ruolo fondamentale degli impollinatori negli ecosistemi.

Negli ultimi anni il progetto ha coinvolto centinaia di studenti italiani attraverso esperienze pratiche, incontri con professionisti del settore e momenti dedicati alla scoperta del miele e degli altri prodotti dell’alveare.

Un progetto tra ambiente e impatto sociale

La collaborazione tra Guerlain, Conapi e Cometa racconta una visione sempre più concreta della sostenibilità: non solo tutela ambientale, ma anche creazione di competenze, relazioni e opportunità sociali.

Un percorso che trasforma la sensibilizzazione sulla biodiversità in un’esperienza partecipata, capace di coinvolgere territori, comunità e nuove generazioni.