Ultime8, l’olio detergente più utilizzato in Asia, entra nel suo 60esimo compleanno.

Creato nel 1967 dal make-up artist giapponese e fondatore del marchio eponimo Shu Uemura per venire incontro alle esigenze degli attori dell’era d’oro di Hollywood, sui quali venivano applicati innumerevoli strati di pesante trucco di scena, questo prodotto all-in one trasforma la detersione in un rituale di cura.

Secondo l’approccio “skin-first” introdotto da Shu Uemura stesso, avere una pelle sana, idratata e luminosa è il punto di partenza imprenscindibile per qualsiasi make-up look. A detta di Uchiide Kakuyasu, direttore artistico del brand, già apprendista del sig. Uemura dal 1988, “Un bel trucco inizia con una bella pelle.”

Questo è vero per modelle e modelli che, tra servizi fotografici e sfilate (soprattutto durante le settimane della moda), passano ore a essere truccati, struccati e ritruccati, così come lo è per tutte noi.

Ma non sempre abbiamo il tempo (o la pazienza) per completare una skincare routine complessa, fatta di molteplici step e prodotti diversi.

Per questo Ultim8 è stato pensato come prodotto unico, che ci permette al contempo di pulire e nutrire la pelle, preparandola così a dare il meglio di sé.

La tecnologia detergente contiene delle nano-micelle, che agiscono come magneti, liberando i pori da make-up e impurità senza bisogno di strofinare con forza o di fare una doppia detersione.

Inoltre, grazie a un attivatore di affinità cutanea, ispirato alla naturale architettura lipidica della pelle, il detergente potenzia l’assorbimento degli attivi skincare, ottimizzando così l’efficacia dei trattamenti successivi.

La sua formula nasce dall’incontro tra tradizione giapponese e ricerca. Contiene infatti un ingrediente storicamente associato al nutrimento e alla bellezza, naturalmente ricco di acido oleico e particolarmente affine alla barriera cutanea: l’olio di Tsubaki proveniente dall’isola di Toshima, certificato biologico Ecocert e spremuto a freddo grazie a una storica collaborazione con agricoltori locali.

Più che un prodotto, Ultime8 si propone come un rituale quotidiano per detergere, nutrire e preparare la pelle. La modalità d’utilizzo consigliata è semplicissima: massaggiare gentilmente l’olio su tutta la faccia (occhi inclusi) e sciacquarlo via con l’acqua.

Un gesto delicato quanto efficace, con il quale iniziare e concludere la giornata. Come fa notare YuHwa Yang, Senior Atelier Artist & Technical Education Manager del brand, “Il trucco inizia e

finisce con l’olio detergente.

Oltre all’olio detergente, la linea Ultime8 comprende anche il Cleansing Balm, la cui texture ricca è adatta alle pelli più secche, e il Cleansing Foam, una schiuma ariosa per chi preferisce una sensazione più fresca e leggera.

L’olio detergente Ultime8 è ora disponibile in Italia, Inghilterra, Spagna, Francia e Germania in esclusiva su Amazon.