Al Festival musicale Coachella, Veronica Ferraro ha sfoggiato beauty look glowy e glam, creati per lei dal make up artist Daniele Lorusso. Scopriteli con noi

Veronica Ferraro è una delle influencer italiane più amate.

Il suo stile glowy & glam al festival musicale Coachella - in California - è stato senza dubbio uno dei più interessanti visti nell'ultimo periodo, per questo abbiamo deciso di farci raccontare da Daniele Lorusso - in arte Mrdanielmakeup - che ha curato la sua immagine in questa occasione, quali sono state le ispirazioni dei suoi festival look.

Incarnato bronzeo, make up nei toni naturali con un tocco scintillante a sorpresa, labbra rigorosamente nude ed hairlook ricchi di carattere con un piglio vintage: scopriteli qui di seguito.

Hologlam

"È stato il mio primo look Coachella e ci tenevo che fosse rappresentativo al massimo del mio stile, di quello di Veronica e del Festival stesso" ci ha raccontato Daniele Lorusso, che ha realizzato per Veronica un incarnato super levigato e bronzy, con punti luce in evidenza, sguardo allungatissimo e intrigante con sfumature sunkissed e applicazioni 3D olografiche.

"Ho creato personalmente le applicazioni tagliando in micro particelle un foglio di plastica sottile multiriflessato. L'effetto sotto al sole e sotto le luci artificiali era pazzesco" ha spiegato il make up artist.

Il beauty look è stato poi bilanciato con labbra nude e lucide e capelli raccolti in una coda con elastico scrunchie - un po' anni '80 - ed extension per allungare i capelli corti di Veronica.

Sporty fest

Daniele ci ha raccontato: "Volevamo fare qualcosa di completamente diverso rispetto al primo perciò ho deciso di realizzare un look più ''sporty''".

Il make up pugliese, milanese di adozione, ha puntato su incarnato bronzato con fake freckles - finte lentiggini - che ha realizzato con una matita sopracciglia, sguardo intenso e allungato da sfumature più definite, ciglia finte e punto luce con perlina al centro della rima inferiore, abbinati a labbra nude.

"Per i capelli ho realizzato delle boxer braids mantenendo la lunghezza naturale di Veronica - ha continuato Daniele - inserendo degli anellini dorati di metallo in trecce alternate per un tocco più Coachella".

Girly mood

Per il terzo e ultimo look Lorusso si è divertito a giocare con l'immagine di Veronica Ferraro dando vita a un look statement: "Ho voluto creare un'immagine molto ''Girly'' e anni '90, un po' Lolita e un po' Top model, un po' Britney e un po' Claudia Schiffer. Mi sono divertito molto!"

Per il make up l'incarnato resta bronzeo ma più satinato, rafforzato da uno smoky eyes allungato matte color nocciola, ciglia finte e sopracciglia perfette. Le labbra sono invece contornate da una matita leggermente più scura per poi essere riempite con un rossetto nude dal finish lucido.

Daniele ha poi concluso: "Per i capelli ho giocato con intrecci particolari nella parte alta ed elastici colorati lasciando la parte bassa lunga e liscia con extension".

Credits Ph.: Courtesy Daniele Lorusso