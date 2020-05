Sognate un trucco da sposa semplice e leggero? Ecco tutti i prodotti che vi faranno urlare "sì, lo voglio!"



Il giorno del vostro matrimonio è un momento importante su cui non smettiamo di fantasticare. Nella vostra mente avete già pensato proprio a tutto: l'abito, il ricevimento, la canzone per il primo ballo insieme. Ogni elemento deve essere curato al meglio nel vostro giorno più bello, a partire dal beauty look. Il trucco da sposa, infatti, non è un dettaglio ma un accessorio fondamentale, e va scelto con cura per valorizzare al meglio la bellezza di ciascuna.

Trucco da sposa: come realizzare un make up semplice e leggero

Il trucco preferito per il giorno del matrimonio è spesso nude e radioso: una base glowy e soft, in grado di valorizzare la bellezza di ciascuna sposa, con i punti forti del viso come occhi e labbra definiti e valorizzati. Le nuances sono quelle neutre del marrone, declinate in sfumature opache o leggermente iridescenti. Si tratta di un make-up pensato per rendere bene in foto, senza sembrare troppo costruito o pesante.

Abbiamo selezionato per voi tutti i prodotti adatti a realizzare un makeup sposa completo dall'effetto naturale e luminoso. Continuate a leggere e scoprite come fare. E viva gli sposi!

Il primo step per un trucco luminoso e naturale è un primer ricco di ingredienti naturali che levigano la pelle senza appesantirla. Questo rimpolpa la pelle, opacizza e riempie le rughe sottili. Il tutto senza siliconi!

Prossimo step, la base. Questo fondotinta ha una texture naturale ultraleggera effetto seconda pelle che corregge le imperfezioni e assicura 12 ore di tenuta impeccabile, in tutte le condizioni climatiche. La sua formula contiene estratti di Melograno e olio di Mandorle dolci.

Questo correttore è perfetto per aggiungere coprenza solo nelle aree che più ne hanno bisogno, senza appesantire il makeup. La sua formula illumina e leviga il contorno occhi e nasconde le imperfezioni.

La cipria è un alleato fondamentale anche quando vogliamo realizzare un trucco naturale e luminoso: la sua azione infatti, fissa il make-up ed evita che la zona T si lucidi troppo. Questa dal finish trasparente riflette la luce, illuminando e valorizzando punti alti del viso.

Dopo aver uniformato l'incarnato è il momento di riscaldarlo con una terra non troppo aranciata: questa contiene 3 nuances perfette per creare un effetto glow ed ottenere un colorito radioso e naturale, per un look baciata dal sole.

Per donare al viso un effetto bonne mine, scegliete un blush rosato dal finish opaco. Formulato con polveri micronizzate per garantire un’applicazione facile e modulabile, questo blush rosa malva è perfetto per un look sposa naturale.

Per aggiungere un tocco di luminosità al viso ottenendo un effetto fresco e iper naturale, scegliete un illuminante in crema. Questa formula leviga le imperfezioni grazie a pigmenti microscopici che riflettono la luce, mentre le sue proprietà idratanti assicurano che la pelle rimanga idratata, morbida ed elastica.

Per donare ad ogni look un aspetto curato è indispensabile prendersi cura delle proprie sopracciglia. Questo gel colorato le definisce e le fissa, volumizzandole allo stesso tempo grazie alle fibre contenute nella formula in gel.

Per gli occhi, via libera ad un look super sfumato, giocato sulle tonalità neutre del marrone. Questa palette occhi è composta da quattro tonalità del marrone tra calde e fredde. I finish sono opachi o leggermente satinati.

Per aprire e definire lo sguardo in modo iper naturale, dimenticate le ciglia finte ed affidatevi all'azione volumizzante di questo prodotto multitasking. Questo prodotto 2 in 1 unisce l'azione di un primer a quella del mascara ultrablack per un look a tutto volume senza grumi e a lunga tenuta.

Per un look labbra naturale e luminoso scegliete una formula leggera e confortevole da utilizzare, che offre il comfort di un balsamo per le labbra, la copertura di un rossetto e la lucentezza di un gloss. Da applicare e riapplicare durante il giorno per labbra idratate e definite.

Per uniformare il makeup, renderlo luminoso ed eliminare ogni sensazione di pesantezza, vaporizzate sul viso questo profumatissimo mist: un siero liquido che lascia la pelle immediatamente idratata, lenita e ringiovanita, fissando al contempo il trucco. Il consiglio in più? Portatelo con voi per rinfrescare il il viso anche durante la giornata.

Credits Ph: &Other Stories e Unsplash