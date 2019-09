Per il giorno del vostro matrimonio, scegliete un trucco occhi naturale e sofisticato. Ecco tutti i prodotti e i consigli per realizzarlo.



Quante volte avete fantasticato sul giorno del vostro matrimonio: che abito indossare, come acconciare i capelli, quale location da favola scegliere per festeggiare in grande stile con amici e parenti. Ora il grande giorno è arrivato, e nessun dettaglio può essere lasciato al caso a partire dal makeup. Il trucco occhi per la sposa non è un semplice dettaglio: è il tocco finale del look, e deve essere cucito su misura per ciascuna sposa.



Trucco occhi sposa: un beauty look naturale e sofisticato

Il trucco occhi preferito dalle spose è quasi sempre naturale, sfumato ed elegante. Un beauty look in grado di valorizzare la naturale bellezza della sposa senza stravolgerla, e capace di venire bene in foto senza essere troppo evidente.

Abbiamo selezionato per voi 5 prodotti must have per la realizzazione di un perfetto trucco occhi sposa naturale ed elegante. Continuate a leggere l'articolo e scopriteli tutti. E Viva gli sposi!

Ispirata alle tonalità eleganti e neutre delle fotografie d'epoca, questa palette contiene quattro ombretti in atrettante sfumature neutre e calde del marrone e del rosa antico. La formula pigmentata e facile da sfumare è perfetta per creare look naturali e senza tempo.



Il trucco sposa, anche se naturale e delicato, deve essere sempre curato nei minimi dettagli. Per questo è fondamentale definire le sopracciglia, elemento fondamentale per la riuscita di un makeup completo. Questa matita dalla punta ultra fine offre una precisione ottimale e permette di definire e riempire le sopracciglia, mentre il paddle brush le pettina e restituisce la forma voluta.







La scelta del primer occhi è fondamentale, sopratutto nel vostro giorno più bello. Per un trucco dai colori pieni e perfettamente sfumati scegliete una base come questa, che crea sulle palpebre un'intelaiatura omogenea che fissa i pigmenti e ne conserva l'intensità. La formula delicata è adatta anche alle pelli più sensibili.

Per un trucco da sposa naturale a prova di servizio fotografico, definite gli occhi con una matita waterproof e a lunga tenuta in una tonalità scura del marrone. Questa scorre sull'occhio con facilità e può essere impiegata per creare una linea sottile e precisa oppure per essere sfumata. La sua formula è indicata anche per chi porta le lenti a contatto.

Questo mascara due in uno propone in un unico prodotto preparazione, definizione e allungamento delle ciglia, per un effetto senza grumi, definito ma naturale. La sua formula è studiata per adattarsi a tutti i tipi di pelle, anche quelle particolarmente sensibili e intolleranti.



Credits Ph: Simona Rottondi

Credits Ph: www.bhldn.com

Credits Ph: Getty Images