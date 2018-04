Una crema idratante dalla texture ricca è un alleato immancabile per nutrire in profondità la pelle secca e molto secca. Scoprite le migliori selezionate per voi!

La crema idratante è uno step fondamentale in ogni beauty routine. Applicata mattina e sera sul viso ben deterso assicura una pelle sempre idratata, luminosa e la mantiene giovane più a lungo.

Ogni pelle ha delle specifiche esigenze, per questo è fondamentale scegliere una crema viso che sappia soddisfarle al meglio. Se la pelle del vostro viso è secca e disidratata, e se appena struccata risulta tesa, una crema massima idratazione è quello che fa per voi.

Le creme di ultima generazione nutrono, mantengono alto il livello di acqua nell'epidermide e al contempo rendono la pelle levigata, morbida e luminosa.

Abbiamo selezionato per voi 10 nuovi trattamenti ideali per pelli secche e molto secche. Scorrete la gallery e scoprite la crema viso idratante che fa per voi.

Una crema ideale per le pelli più fragili e secche: la consistenza ultra ricca di questa crema viso dona alla pelle un'istantanea sensazione di comfort e un effetto idratante che dura a lungo.

La formula super idratante di questa crema viso si fonde con l'effetto energizzante del ginseng e dei chicchi di caffé.

Questa crema ultra lusso è una vera coccola per la pelle secca e disidratata: la sua formula garantisce oltre quindici ore di idratazione profonda. L'uso prolungato nel tempo rende la pelle omogenea e riduce l'aspetto delle piccole rughe d'espressione.

Questa crema idratante dalla fresca consistenza in gel dona sollievo e idratazione alle pelli più secche e sensibili rafforzando la loro barriera di idratazione.

Questo trattamento viso dalla consistenza molto ricca è ideale per le pelli secche e dididratate. L'altissima concentrazione di ingredienti naturali stimolano la produzione di lipidi e rinforzano la barriera naturale della pelle.

Questa crema viso ultra idratante è ispirata agli antichi rituali della medicina tradizionale giapponese. Grazie alle cellule di carota questa crema invisibile ultra-idratante apporta un nutrimento intenso alla pelle.

La formula innovativa di questa crema aiuta la pelle del viso a riacquistare e mantenere il suo livello ottimale di idratazione, e a rafforzare le sue difese contro i primi segni dell'età.

Questa crema viso dalla texture avvolgente nutre e rigenera in profondità le pelli molto secche, grazie alle proprietà del burro di karité e dell'olio di argan.









Questa crema viso dalla texture leggera e delicata idrata e protegge le pelli sensibili e molto secche.



Una crema idratante ideale per tutti i tipi di pelle, anche per quelle più sensibili: la sua formula ricca di microcapsule di ceramidi idrata la barriera cutanea della pelle prevedendo la disidratazione.