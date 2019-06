È il nuovo must have di ogni beauty lover. Vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere sul siero primer per il viso



L'avrete sicuramente notato nei tantissimi tutorial pubblicati su Instagram dalle beauty guru. Si tratta del siero primer per il viso, il nuovo prodotto di cui nessuno sembra più riuscire a fare a meno.

Cos'è esattamente? È un prodotto ibrido tra make up e skincare e dalle caratteristiche multitasking.

Può essere infatti utilizzato come step finale della beauty routine, utilizzato sotto al fondotinta e in molti casi miscelato al nostro prodotto per la base preferito.

Ha una texture molto fluida e in genere ha spiccate proprietà idratanti, spesso è un olio secco per il viso molto nutriente o al contrario può contenere agenti riequilibranti. La caratteristica comune è quella di donare un effetto soft focus, minimizzando le imperfezioni per rivelare un incarnato splendente, glowing e flawless.

Ecco 10 sieri primer viso tutti da provare.

Una texture liquida che regala un effetto glow ricreando due differenti tipi di luminosità sul volto, a seconda della tonalità scelta (candlelight o sunlight).



Un nome adorabile per un primer acquoso che migliora la tenuta del make up e protegge la pelle dallo stress ossidativo.



Un olio leggerissimo che può essere utilizzato prima del fondotinta o miscelato a esso per dare un finish dewy e radioso.



Un primer liquido ad azione idratante e lenitiva arricchito con aloe vera, acido ialuronico e vitamine del gruppo B.



L'idea è quella di ricreare l'effetto di un filtro fotografico sulla pelle, sfruttando la rifrazione della luce per dare luminosità al viso.



Rende l'incarnato radioso e nel contempo aiuta ad attenuare i rossori, con estratto di miele.



Un primer in siero a base di carbone e acqua vulcanica per riequilibrare l'eccesso di sebo e creare una base levigata ed elastica pronta per il make up.



Una formula bio-tecnologica priva di siliconi che leviga la pelle e regala una pelle a effetto velluto.



Delle vere e proprie gocce di luminosità per un effetto custom, da utilizzare come base, miscelare al fondotinta o come tocco finale.



Un primer a base d'acqua con particelle luminose rosate ed estratti botanici idratanti e nutrienti.



