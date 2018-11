Non sapete come mettere in risalto gli occhi nocciola? Seguite i nostri consigli, con i look delle star da copiare e i prodotti giusti per realizzarli

Magnetici e particolari, gli occhi nocciola sono una sfumatura di marrone chiaro dorato con screziature che vanno dal giallo al verde.

Cambiano sfumatura a seconda della luce e rendono lo sguardo più dolce e languido.

Volete scoprire come valorizzarli al meglio con il trucco? Prendete ispirazione dai look sfoggiati dalle star e scoprite le palette occhi giuste per far risaltare i vostri occhi nocciola.

Oro champagne

Se amate i trucchi dai colori naturali prendete ispirazione da questo make up di Olivia Palermo, con ombretto color champagne dorato applicato sulla palpebra mobile e un'ombreggiatura marrone opaca. Le tonalità riprendono i colori degli occhi.



Blu notte

Il blu è il colore migliore per far risaltare gli occhi castani e nel caso degli occhi nocciola mette in evidenza la componente giallo-ambra, come nel caso di Nicole Ritchie. Provate uno smokey eyes blu super intenso.



Pesca rosato

Preferite giocare con i toni più caldi e soft? Per un effetto "occhi da cerbiatto" come questo secondo look di Nicole Ritchie provate un ombretto pesca rosato e intensificate la rima con una matita color bronzo dai riflessi rosa.



Rosso bordeaux

Se amate un make up dall'effetto più strong puntate su un ombretto bordeaux dal forte sottotono rosso. Tirerà fuori tutta la componente verde dei vostri occhi, come nel caso di Emma Roberts.



Bronzo ambrato

Per occhi brillanti come gioielli come quelli di Mila Kunis giocate con le stesse sfumature dell'iride e scegliete degli ombretti metallizzati nelle tonalità del bronzo dal sottotono caldo.



Le palette occhi adatte a chi ha gli occhi nocciola



Abbiamo selezionato per voi le palette di ombretti migliori per valorizzare gli occhi nocciola e mettere in risalto tutte le loro sfumature, dalle screziature verdi alle pagliuzze dorate. Scopritele tutte nella gallery.



Credits Ph.: Getty Images - Artwork by Elisa Costa