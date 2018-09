La stagione fredda porta luce sul viso grazie al trucco occhi colorato.

Il più visto in passerella per l'autunno inverno 2018 2019, il make up colorato ci invita a giocare con il beauty look senza restrizioni.

Dai look grafici agli smokey eyes, passando per contrast look e linee di eyeliner pop, trovate qui di seguito la proposta che fa per voi.

Arancione

Smokey eyes arancione in shade opaca per un trucco pop d'impatto.

Giallo oro

Il giallo impazza, dalla versione pastello a quella color senape e oro è un must. Per un make up prezioso scegliete la variante giallo oro metal.

All-over purple

Trucco occhi viola tono su tono con ombretto lilla shimmer e ciglia finte in tono. Non amata le ciglia finte? Provate un mascara viola!

Fucsia

Una shade neon applicata sulla palpebra mobile, in contrasto con il color grigio-blu canna di fucile sfumato sulla bordatura inferiore dell'occhio.

True blue

Il trucco blu è senza dubbio uno dei grandi trend beauty per l'autunno inverno 2018 2019. Potete portalo a tutta palpebra, come eyeliner, sulle ciglia con un bel mascara intenso, oppure osare unendo tutti gli elementi. Wow!

Rosso fuoco

Solitamente usato per truccare le labbra, il rosso è uno dei protagonisti del make up occhi più glam. Portato come eyeliner è il top.

Verde

Perfetto per mettere in risalto gli occhi castani e nocciola, l'ombretto verde accende lo sguardo con smokey eyes originali.

Viola

Ultraviolet è il colore Pantone 2018, eccolo sulle palpebre in un trucco occhi grafico.

Azzurro cielo

Revival anni '90 in piena regola con lo smokey eyes azzurro pastello con accenti perlati nell'angolo interno dell'occhio.

Rosa tono su tono

Labbra e make up occhi in perfect match in shade rosa pesca luminoso per un effetto fresco.

Giallo pop

Opaco e inteso come una tempera, il giallo incornicia lo sguardo per un beauty look da passerella edgy.

Verde inteso

Verde forese o smeraldo? A voi la scelta, per un beauty look di carattere ma non eccessivo, con eyeliner colorato contenuto.

Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork: Elisa Costa