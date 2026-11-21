Dimenticate spray sintetici e profumatori a forma di fiore: nei cassetti delle nostre nonne bastava una mela cotogna, tra biancheria ricamata e ricordi, per molto più che un buon odore

Nelle case italiane fino alla metà del Novecento era normale aprire il cassettone della camera da letto e sentire un profumo fruttato, quasi floreale. Non veniva da un flacone di essenza, ma da una semplice mela cotogna appoggiata tra lenzuola e asciugamani.

Oggi, mentre ci si interroga sui profumatori per armadi più naturali e sostenibili, quella piccola abitudine domestica torna a incuriosire. Perché le nonne mettevano sempre questo frutto nei cassetti della biancheria? Il motivo non era solo coprire l’odore di chiuso: dietro c’erano economia domestica, credenze popolari e un’idea molto precisa di casa.

Quel frutto giallo nei cassetti della nonna

In Trentino, in Lombardia e in molte altre regioni, i racconti di famiglia concordano: in autunno il cotogno del cortile regalava qualche frutto alle conserve e qualcuno ai cassetti dell’armadio. Le mele cotogne venivano usate intere, semplicemente lavate e asciugate.

Le nonne le sistemavano su un piattino o una piccola ciotola, per evitare il contatto diretto con i tessuti. Da lì il profumo intenso si diffondeva lentamente tra lenzuola, tovaglie e corredi nuziali, rendendo più gradevole l’odore di ambienti spesso poco riscaldati e poco arieggiati.

Alla funzione profumante si aggiungeva la convinzione che il frutto potesse tenere lontane le tarme dei tessuti. In alcune case si infilavano nella cotogna anche chiodi di garofano, ritenuti un antitarme naturale. Si trattava però soprattutto di saggezza popolare: gli studi sulla mela cotogna si concentrano oggi su fibre e antiossidanti, non sull’efficacia contro gli insetti. Se le tarme stavano lontane era più merito di pulizia, aria fresca e odori intensi come lavanda o legno di cedro.

C’era poi un motivo molto pratico. Il frutto che aveva profumato l’armadio, se ancora sano e asciutto, poteva finire in una pentola per diventare cotognata o confettura. Niente sprechi, solo un ciclo domestico chiuso in modo quasi perfetto.

Che cos’è davvero la mela cotogna

La mela cotogna è il frutto del cotogno, Cydonia oblonga, albero della famiglia delle Rosaceae. Matura in autunno, tra ottobre e novembre, con una buccia gialla, spesso un po’ vellutata, e una forma a metà tra mela e pera.

A differenza delle mele da tavola, cruda è dura, asciutta e molto aspra. Per questo in cucina si usa quasi sempre cotta: cotognata, gelatine, mostarde, frutta al forno. È ricca di pectina, ideale per addensare conserve, e contiene sostanze aromatiche che le regalano quel profumo fruttato e floreale che molti riconoscono a occhi chiusi.

Proprio queste molecole volatili spiegano perché il frutto funziona come piccolo profumatore naturale. In uno spazio chiuso come un cassetto o un armadio, gli aromi si diffondono facilmente e coprono gli odori di chiuso. Nessun miracolo, quindi, ma un uso molto intelligente di una caratteristica naturale.

Oggi, mentre i prodotti industriali promettono fragranze di ogni tipo, questo frutto quasi dimenticato offre un’alternativa semplice. Con un limite chiaro: non ha una durata prevedibile e non sostituisce una buona aerazione della stanza né un lavaggio regolare dei tessuti.

Come usarla oggi nei cassetti (con qualche accortezza)

Se volete provare la tradizione delle nonne, la procedura è essenziale. Scegliete una mela cotogna integra, senza ammaccature o zone molli, e dal profumo già percepibile. Lavate e asciugate bene la buccia.

Collocate il frutto su un piattino o in una ciotolina asciutta. Evitate il contatto diretto con lenzuola e asciugamani: la buccia potrebbe macchiare i tessuti, soprattutto chiari. Per un cassetto medio basta una mela; per un armadio grande se ne possono usare due o tre, distribuite sui ripiani.

Il controllo è la parte che le nonne facevano quasi senza pensarci. Oggi conviene darsi una regola: dare un’occhiata al frutto almeno una volta alla settimana. Appena compaiono macchie scure, odore di marcio o segni di muffa, la cotogna va tolta subito e buttata nell’organico.

Quanto dura il profumo? Dipende dalla maturazione del frutto e dall’umidità dell’ambiente. In generale l’aroma può restare percepibile per alcune settimane, poi si attenua. Se dopo il periodo in armadio il frutto è ancora sodo e asciutto, qualcuno lo utilizza per una confettura veloce o lo cuoce al forno con acqua e cannella. Se invece appare anche solo leggermente deteriorato, meglio limitarne il destino al compost.

Per potenziare l’effetto nei cassetti si possono affiancare alla mela cotogna piccoli sacchetti di lavanda secca, qualche chiodo di garofano in una garza o legnetti di cedro. Sono rimedi naturali tradizionalmente associati alle tarme, da usare comunque insieme a una buona routine di pulizia.

Infine, resta la parte più impalpabile ma forse più preziosa. Quel profumo che esce dal cassettone appena aperto parla di stagioni, di famiglie, di gesti ripetuti anno dopo anno. Riscoprirlo oggi significa scegliere un alleato delicato per la biancheria, ma anche regalarsi un piccolo viaggio nella memoria ogni volta che si cambia il letto.