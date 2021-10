Le migliori tendenze sopracciglia Autunno-Inverno 2021 2022 e i prodotti novità consigliati per arcate curate e alla moda

Tendenze sopracciglia Autunno-Inverno 2021 2022: quest'anno la moda le vuole eclettiche e sempre diverse, perfette per accontentare tutti i gusti e tutte le personalità.

Tendenze sopracciglia Autunno-Inverno 2021 2022: le forme su cui puntare

Se è vero che le arcate bold e quelle colorate vanno alla grande, per la stagione fredda troviamo anche look extra naturali, le immancabili soap brows - dall'effetto piuma - e, sorpresa, anche le sopracciglia sottili, quest'anno ribattezzate skinny brows.

Trovate il look che fa per voi e i prodotti consigliati da Grazia.it continuando a leggere questo articolo.

Soap Brows

Le soap brows regalano un effetto "piuma" di ciglia dispiegate e pettinate verso l'alto. Questo look apre molto lo sguardo e dona un aspetto fresco e molto "moderno". Questo è uno dei brow-look più amati da Gigi Hadid.

Moda sopracciglia folte: le bold Brows

Armani Beauty ha proposto alla sfilata A/I 2021 2022 un look sopracciglia molto intenso. Le sopracciglia - dall'effetto boysh - sono spesse e molto marcate, enfatizzate con il trucco.

Skinny brows

Forse non siete pronti, ma le sopracciglia sottili in stile anni '90 stanno tornando alla ribalta. Tendenzialmente dritte e lievemente alzate verso l'esterno, rappresentano uno dei trend - ancora acerbi - più cool di stagione. Iniziate a farci l'occhio e preparatevi a seguirlo: Bella Hadid approverà!

Sopracciglia naturali 2021 2022

Alla sfilata Dior Autunno Inverno 2021 2022 abbiamo visto sopracciglia extra naturali abbinate a un trucco occhi ad alto impatto, con reverse eyeliner blu scuro. Super cool!

Tendenze sopracciglia Autunno-Inverno 2021 2022: Asian Brows

Dritte e piuttosto naturali, le sopracciglia alla moda asiatica sono di grande tendenza in questa stagione. Un trend da non perdere, amato - e scelto - anche da Jung Ho-yeon, nuova testimonial Louis Vuitton e star della serie Netflix Squid Game.

Sopracciglia soft

Effetto soffice e arcate morbide, il look sopracciglia Chanel A/I 2021 2022 punta tutto sull'eleganza. Per ottenere un effetto come questo è consigliabile utilizzare una matita o una polvere per sopracciglia.

Color brows

Le sopracciglia colorate ci fanno impazzire. Il focus del trucco si localizza nella parte alta del viso, mettendo in risalto occhi e brows. Per questo look l'unica regola è scatenare la fantasia: tutti i colori sono ammessi, così come le decorazioni gioiello, per un mood davvero fuori dagli schemi. Proprio come quello della super star Lizzo.

Tendenze sopracciglia Autunno-Inverno 2021 2022: Bleached brows

Le sopracciglia decolorate sono un dei must beauty del momento. Adottate da star come Kim Kardashian, Lizzo e Maisie Williams, regalano al beauty look un tocco etereo e originale. Provatele se non avete paura di osare con il make up.

Novità sopracciglia Autunno-Inverno 2021 2022

Ecco una selezione dei migliori tra i nuovi prodotti di styling per sopracciglia. Tra cere, gel e pomate non mancano poi i trattamenti ristrutturanti, pensati per renderle più belle e più folte.

Credits Ph.: Armani Beauty, Dior Beauty, Chanel Beauty, The Brow Bar Milano, Deborah Milano