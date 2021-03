Cosa aspettate a provare i nuovi rossetti 2021? Qui vi spieghiamo cosa hanno di speciale le migliori proposte che abbiamo provato per voi!

Il timore che la mascherina facesse venir meno il desiderio di indossare i nostri amati rossetti non è stato confermato dai fatti. Al contrario. I nuovi rossetti 2021 sono un chiaro invito a giocare con i colori vestendo le labbra di tonalità intense e, allo stesso tempo, idratandole. Tutte le case cosmetiche hanno, infatti, puntato su questo binomio: pigmenti che creano un film protettivo sulle labbra assicurando massimo nutrimento e risultato long lasting. Una sfida possibile grazie alle nuove formule multitasking che le nostre labbra non potranno che adorare. Anche quando il risultato è opaco, infatti, l'effetto seconda pelle garantisce massimo comfort. Insomma, il rossetto segue il trend del 2021: make-up + trattamento perché insieme è meglio. Ecco una selezione di rossetti 2021 assolutamente da provare.

Rossetti 2021: Kiss Kiss Tender Matte di Guerlain

Ha una nuova formula leggera che non secca le labbra e offre un’inaspettata sensazione di labbra nude, effetto seconda pelle.

Rouge Dior è il rossetto Dior dai colori couture. Vero e proprio trattamento a base di fiori, è arricchito con estratti di peonia rossa e di fiore di melograno di origine naturale. Oggi più moderno, più lussuoso che mai, il nuovo rossetto Rouge Dior si veste di una nuova cintura, decorata dalle iniziali CD, che si richiama alla vita stretta delle cinture dei modelli della Maison. Da provare la versione velvet dal finish vellutato.

Shade ultra pigmentata, è ispirata alle tonalità pastello che caratterizza il periodo della fioritura della stagione primaverile. La sua formula matte a lunga tenuta - fino a 24 ore e mask resistant - è ultra leggera e confortevole, per labbra dall'effetto velluto da mattina a sera.

Rossetti 2021:Happikiss di Charlotte Tilbury Beauty

Questo rossetto lucido effetto balsamo è formulato con acido ialuronico e Peptide C per labbra più piene e idratate.

Forma ispirata al pennello labbra professionale, offre un'applicazione intuitiva e molto precisa per labbra perfette in un colpo solo.

Ogni sfumatura di questo rossetto è arricchita da una diversa fragranza: pompelmo rosa, melone, albicocca e ciliegia. Con la sua texture effetto bagnato veste delicatamente le labbra rilasciando un brillante film di colore.

Ha una formula che non appiccica e contiene ingredienti per mantenere le labbra lisce e idratate. Può essere utilizzato da solo o sopra il rossetto preferito per colorare o tonalizzare qualsiasi shade.

Regala labbra dal colore puro e intenso, con un finish semi opaco e un’idratazione assoluta, a lunga tenuta. La formula è a base di super food come olio di oliva, ed è arricchita da un mix di vitamine A, E e C e dalle proteine della seta.

Ibrido perfetto di gloss e rossetto, infuso con acido ialuronico, è leggero, levigante e con un finish glossy.

Rossetti 2021:Rouge Pur Couture di Yves Saint Laurent

Nati dalla collaborazione con Zoë Kravitz, testimonial Makeup e Profumi di YSL Beauté, si ispirano a quattro diverse città: Londra, Parigi, New York e Los Angeles. La texture è confortevole, i colori intensi, e il finish satinato.

Prodotto con ingredienti di alta qualità e con formulazioni pure e vegane, contiene un mix di oli ed esteri che assicura idratazione per tutto il giorno.

Credit ph: Pexels.com, Mondadoriphoto