Desiderate uno sguardo definito alla perfezione, ma senza spendere una fortuna? Ecco tutti i migliori eyeliner economici da provare ora



L'eyeliner è un vero e proprio prodotto must have nella collezione di ogni amante del make-up. Utilizzato sulla palpebra nuda o in combinazione ad un look sfumato, è in grado di dare carattere e definizione ad ogni trucco in pochissime - non sempre semplici! - mosse.

Quando si tratta di eyeliner, è possibile trovare prodotti dalle performances professionali ma dal prezzo super contenuto. Abbiamo selezionato per voi tutti gli eyeliner economici sotto i 15 euro da non perdere per uno sguardo definito e d'effetto. Continuate a leggere e lasciatevi ispirare!

La formula resistente all'acqua di questo eyeliner è davvero impeccabile tutto il giorno e a prova di sbavature. L’applicatore consente una veloce stesura con una sola passata. Prezzo: 3,59€



La formula extra black di questo eyeliner scorre senza sforzo sulla pelle per creare tratti precisi che durano tutto il giorno. Prezzo: 4,00€



La punta extra sottile di questo eyeliner liquido permette di realizzare un tratto preciso e lunga tenuta declinato nella tonalità ultra black. Prezzo: 12,90€



Con la sua punta in feltro ultrasottile questo eyeliner permette di disegnare una linea fine e pulita lungo la palpebra. La texture opaca resiste all'acqua e alle sbavature. Prezzo: 8,99€



Ideale per sottolineare lo sguardo di un nero intenso con un finish mat e satinato, questo eyeliner si asciuga rapidamente e non sbava. Grazie alla punta ultra fine è adatto anche alle meno esperte. Prezzo: 8,00€



La formula di questo eyeliner si asciuga in fretta per permettere il massimo comfort durante l'applicazione. Prezzo: 7,50€





Questo eyeliner extrablack lascia un tratto opaco che dura tutto il giorno senza sbavare. La punta di gomma ultra fine consente un'applicazione precisa. Prezzo: 3,75€

Un grande classico: l'applicatore ultra sottile e la formula nera intensa assicurano linee perfette all day long. Prezzo: 11,90€



Super scrivente, long-lasting e waterproof, sottolinea lo sguardo con precisione grazie all’altissima pigmentazione e alla punta in setole flessibile. La formula di questo eyeliner è vegana e cruelty free. Prezzo: 15,90€

Credits Ph: Simona Rottondi



Credits Ph: Mondadori Photo