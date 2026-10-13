Se siete fan del make-up veloce, qui c'è tutto quello che dovete sapere

C'è chi si sveglia due ore prima per realizzare una perfetta sfumatura sugli occhi e chi, invece, considera già un successo essere riuscito a uscire dal letto prima della terza sveglia. Se fate parte della seconda categoria, niente paura: il mondo del beauty ha ormai compreso che la pigrizia non è un difetto, ma uno stile di vita. Ecco allora le strategie per un make-up veloce che vi fa apparire fresche e riposate senza trasformare il bagno in un backstage della Fashion Week.

Make-up veloce: come fare la base

La prima regola è semplice: smettere di combattere contro il tempo. Se avete a disposizione cinque minuti, non cercate di realizzare un make-up da tutorial di trenta. Una crema colorata applicata rapidamente con le mani vale più di qualsiasi fondotinta steso con la precisione di un restauratore rinascimentale. Il correttore merita una menzione speciale. È il prodotto che permette di negoziare con le occhiaie. Qualche tocco sotto gli occhi e attorno al naso può creare l'illusione di aver dormito otto ore, anche quando la realtà racconta una storia diversa.

Il trucco occhi per chi ama il make-up veloce

Per le sopracciglia vale la stessa legge del minimo sforzo. Un gel trasparente e qualche passata veloce sono sufficienti per dare struttura al viso. E anche le ciglia possono essere gestite con la stessa filosofia. Un mascara applicato solo su quelle superiori richiede metà del tempo e riduce drasticamente il rischio di sembrare un panda dopo aver starnutito.

Make-up veloce: il blush, un prodotto chiave

Il blush in crema è probabilmente il migliore amico delle persone che non vogliono dedicare al make-up più di 5 minuti. Si applica con le dita, non richiede pennelli e regala immediatamente quell'aria da "ho appena fatto una passeggiata in campagna" che nessuno sospetterà essere il risultato di venti secondi davanti allo specchio. La verità è che chi desidera massimizzare il risultato dovrebbe puntare sui prodotti multifunzione. Rossetto, blush e ombretto nello stesso stick sono la versione cosmetica del coltellino svizzero. Un solo gesto e tre problemi risolti.

Il trucco labbra

Infine, ricordiamo che neanche le labbra richiedono un trucco elaborato e, anzi, grazie ai nuovi trend beauty sarà sufficiente un balsamo colorato o un rossetto creamy anche applicato con i polpastrelli che regala quell’effetto vissuto amatissimo dalle millennial come dalla genZ. E, poi, basta pensare che sia necessario eseguire tutto alla perfezione. L’eyeliner è leggermente asimmetrico? Non sarà certamente questo a rovinarvi la giornata, soprattutto se non siete neanche in vacanza. Infine, il consiglio più importante: scegliete una caratteristica da valorizzare e concentratevi solo su quella. Occhi, pelle o labbra. Cercare di fare tutto contemporaneamente è un'attività incompatibile con la pigrizia – o con la necessità di fare tutto ma proprio tutto in 5 minuti. In cerca di ispirazioni?Ecco alcuni beauty look super veloci da realizzare.

Pelle luminosa e balsamo labbra colorato per un make-up veloce

Bastano una crema illuminante e un balsamo colorato per sembrare immediatamente più riposate.

Mascara e sopracciglia pettinate

Due prodotti, due minuti e uno sguardo che appare subito più aperto.

Blush in crema effetto buona salute

Il trucco perfetto per simulare una passeggiata all'aria aperta senza lasciare il divano.

Rossetto nude multitasking

Lo stesso prodotto può colorare labbra e zigomi in meno di un minuto.

Glow naturale

Un tocco di illuminante regala un'aria fresca anche dopo una notte insonne.

Ombretto in stick sfumato con le dita

Niente pennelli, niente stress, soltanto un colore sfumato in pochi secondi.

Labbra glossy e pelle naturale

La scorciatoia beauty preferita da chi non ha intenzione di complicarsi la giornata.

Vi potrebbero interessare questi articoli:

Lo smokey eyes leggero è il "trucco" che vi svolterà il make-up estivo

L’ombretto in stick è tornato! Il prodotto furbo che semplifica il trucco occhi (e che vedremo ovunque nel 2026)

Credit ph: Spotlight/Launchmetrics