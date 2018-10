Giochi di texture, effetti luminosi e brillanti. Il trucco più hot del momento è effetto gioiello

Glitter, effetto lamina e texture gioiello in nuance metalliche per il beauty look più hot di stagione, ispirato alle passerelle.

Il make up gioiello domina la scena vestendo occhi, viso e labbra di bagliori intensi e cangianti per un mood tridimensionale tutto da scoprire.

La parola d'ordine? Brillare. Con glitter, cristalli, foglia d'oro e pigmenti metallici da applicare in libertà per un effetto prezioso.

Divertitevi a creare look originali per i vostri party ispirandovi alla tendenza trucco gioiello autunno inverno 2018 2019 con le proposte più belle viste alle sfilate di moda più importanti.

Glitter accent

Un trucco occhi grafico in nero con angolo interno illuminato da glitter fucsia su viso pulito ed extra naturale.

Jewel lips

Labbra gioiello effetto pavè, completamente ricoperte di cristalli rossi effetto tridimensionale.

Foil effect

Effetto lamina per il trucco occhi, creato con vera foglia d'oro posta sulle palpebre al posto dell'ombretto.

Smokey eyes 3D

Il classico smokey eyes nero acquisisce nuova vita grazie a una pioggia di paillettes nere tono su tono a incorniciare lo sguardo.

Gold lips

Un trucco labbra originale dall'effetto texturizzato in oro shiny.

Glitter mood

Make up occhi grafico glitter in nuance a contrasto.

Full-face glittery

Beauty look estremo con glitter cangianti diffusi su tutto il viso, uno space look dedicato alle più audaci.

Point look

Angolo esterno e angolo interno messi in risalto da glitter in nuance diverse.

True gold

Effetto oro fuso su labbra e occhi per un beauty look prezioso (da adattare) perfetto per le Feste.

Super holo

Glitter olografici puntano i riflettori sullo sguardo per poi sfumare sulla fronte.

Credits ph: Mondadori Photo - Artwork: Elisa Costa