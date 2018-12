Il make up 2019 è naturale e creato su misura, perfetto per enfatizzare i tratti del viso senza stravolgerli e rivelare la propria naturale bellezza.

Come spiegato da Gordon Espinet, Senior Vice President Global make-up artistry Mac Cosmetics, reduce dai backstage più importanti durante le fashion week di Milano, Londra e New York, il trend trucco del momento punta i riflettori su una nuova bellezza "tailor made".

"Quando guardo qualcuno non penso al make up ma alla bellezza della persona, aggiungendo ai suoi tratti "qualcosa", rispettandone l'armonia in termini di forma e di carattere, andando ad aggiungere qualcosa in più" ci ha spiegato Espinet.

"Non si tratta di un completo nude look, più di un esaltazione della sua bellezza. Dunque il trend oggi non è vero e proprio make up ma una bellezza tailor made".

Ecco i beauty look naturali 2019 più belli qui di seguito.

Pelle levigata e toni caldi a enfatizzarne il tono, illuminando anche lo sguardo.

Pelle bronzea per un effetto naturale e glowy.

L'illuminante dai bagliori glaciali fa risplendere viso e occhi.

Nude look minimale e curato per un effetto personale e chic.

Total look luminoso su viso, palpebre e labbra.

Un lieve tocco pescato si posa su labbra, gote e palpebre per un effetto etereo e salutare.

Incarnato bronzeo dolcemente scolpito e illuminanto da polveri luminose, calde e cangianti.

Credits Ph.: Mondadori Photo