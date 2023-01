Make-up soft e acconciature elegantissime: ecco i migliori beauty look dei Golden Globes 2023

Sono tornati i Golden Globes di sempre, dopo lo stop imposto nel 2012 dalla pandemia (la scorsa edizione si è svolta a porte chiuse, senza pubblico in sala e senza diretta tv). La cerimonia, che ogni anno premia i migliori attori, i migliori film e i migliori programmi televisivi della stagione, ha avuto luogo al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, in California, ed è stata presentata dall'attore Jerrod Carmichael. Sul red carpet (questa volta grigio!) hanno sfilato celeb “storiche” e nuovi volti. Abbiamo selezionato i migliori beauty look dei Golden Globes 2023 che segnano il trionfo di acconciature con capelli lunghi e make-up nei toni nude (con quale audace eccezione). Scopriteli con noi!

Jenna Ortega e il make-up sui toni del marrone caldo ai Golden Globes 2023

Jenna Ortega, l'attrice ventenne rivelazione della serie tv Mercoledì di Tim Burton, ha sfoggiato un make-up nei toni caldi del marrone con un twist da copiare: una linea bianca nella riga interna dell'occhio che ingrandisce lo sguardo, abbinata a un trucco occhi in stile Twiggy. Bellissimo anche il taglio shaggy con le punte all'insù. (Make-up by Vincent Oquendo - Hair styling by David Stanwell).

Il bronde di Margot Robbie

Taglio e lunghezza da dieci e lode. Se amate il biondo, questa tonalità riscaldata da pennellate color miele illumina il viso nel modo giusto. Il trucco, nei toni del rosa, aggiunge un tocco romantico elegantissimo. (Make-up by pati dubroff using Chanel - Hair styling by Bryce Scarlett).

Golden Globes 2023: la ponytail di Quinta Brunson

Lunga coda con finish sleek alle radici e lunghezze mosse per Quinta Brunson, miglior attrice protagonista in una serie comica (Hair styling by Alexander Armand - Make-up by Renée Loiz).

Trucco rosa opaco per Ana de Armas

Capelli color cioccolato fondente e look classico: eyeliner con rossetto rosa dal finish matte. Un beauty look perfetto per ogni red carpet. (Hair styling by Jenny Cho - Make-up by Melanie Inglessis using Estée Lauder).

Golden Globes 2023: il raccolto di Rihanna

Decisamente inusuale il raccolto della cantante, mentre per il mak-up - realizzato dalla sua fidata Priscilla Ono - sono state utilizzate tutte le nuance rosa oro per creare un contrasto elegantissimo con il colore e le forme dell'abito.

Il make-up soft di Michelle Williams

Trucco total nude per l'attrice. Le labbra sono riscaldate con un rosa corallo caldo (Make-up by Chanel).

I long hair di Anya Taylor Joy

Un matte eye look in perfetto stile anni Novanta è abbinato a un hair look minimal con capelli lunghissimi e lisci. (Make-up by Georgie Eisdell using Dior).

Hair look rétro per Angela Bassett ai Golden Globes 2023

Standing ovation anche per l'attrice Angela Bassett premiata come miglior attrice non protagonista nel ruolo della regina Ramonda in Black Panther: ci piace molto il suo hair look che strizza l'occhio agli anni Cinquanta.

Capelli bon ton per Lily James

Hair look à la Jackie Kennedy per l'attrice che sfoggia un castano super edgy.

Il velvet look di Selena Gomez

Il make-up effetto velluto - esattamente come l'abito - esplora la palette dei nude tra rosa beige e mauve sugli occhi. Al trucco - realizzato da Hung Vanngo - è abbinata una coda alta con lunghezze mosse.

Il look vintage di Julia Garner

Capelli corti lavorati sulle punte e sculpting accentuato per Garner che ha vinto il premio come miglior attrice non protagonista in una serie drammatica. (Skincare prep by Augustinus Bader)

Raccolto ladylike per Jessica Chastain

Come sempre l'atrice non delude mai e sfoggia uno dei migliori hair look visti ai Golden Gloes 2023. Il make-up nei toni nude è firmato Charlotte Tilbury.

Il trucco audace di Emma D’Arcy

Purple hair e trucco occhi nella stessa tonalità per un look che non passa inosservato.

Credit ph: Getty Images