Gli abiti che hanno sfilato sul red carpet dei Golden Globes 2023.

Tra polemiche, scandali e le pesanti restrizioni dovute alla pandemia, la scorsa edizione (che si è svolta a porte chiuse, senza pubblico in sala né diretta tv) era passata un po’ in sordina. Quest’anno invece i Golden Globes sono tornati al centro dell’attenzione con una cerimonia in pompa magna che ha finalmente riportato il glamour sul red carpet.

E sul grande evento che inaugura ufficialmente la stagione dei premi cinematografici, le luci dei riflettori sono state più vive che mai.

I grandi protagonisti della serata, dedicata alla premiazione dei migliori film e programmi televisivi della stagione, non potevano che essere i vincitori della statuetta d’oro, tra cui la grande assente Kate Blanchett che, incoronata miglior attrice in un film drammatico con Tàr, non ha potuto ritirare il premio perché in Europa per impegni di lavoro.

Ma i flash dei fotografi non hanno certo risparmiato le altre star, grandi nomi del mondo del cinema, della musica e della tv che finalmente, dopo un anno di pausa, sono tornate a calcare il celebre tappeto rosso del Beverly Hilton Hotel.

Chi di loro ha vinto lo scettro di best dressed della serata?

Tante le star, come Daisy Edgar Jones, Natasha Lyonne e Milly Alcock, che hanno scommesso sull’intramontabile eleganza del nero.

C’è chi ha puntato tutto su abiti iper romantici, impreziositi da ruches, fiocchetti e ricami, come Michelle Williams e Claire Daines. E chi ha sorpreso con ampie scollature e tagli cut-out, come Jenna Ortega che, abbandonati i panni di Mercoledì Addams, per l’occasione ha lasciato sul set i suoi ormai iconici capi in stile goth per sfoggiare un look decisamente più femminile.

Un altro grande must di questo red carpet, sono stati gli abiti sparkling, tempestati di glitter, cristalli e paillettes, come quelli sfoggiati da due grandi protagoniste della serata: Angela Bassett, migliore attrice non protagonista con Black Panther: WakandaForever, e Michelle Yeoh, vincitrice nella categoria “migliore attrice in un film commedia musicale”.

Ma anche i colori hanno regnato sovrani sul tappeto rosso. Dal rosa scelto da Margot Robbie, Elizabeth Debicki e Julia Garnet, al giallo di Any Taylor-Joy o al rosso di Lily James.

Vi state ancora chiedendo chi ha vestito chi in questa 80° edizione dei Golden Globes? Non vi resta che scoprirlo nella gallery a seguire.

Golden Globes 2023: tutti i look avvistati sul red carpet Margot Robbie in CHANEL custom made

Credits: Getty Images

Michelle Williams in GUCCI e gioielli TIFFANY & CO.

Credits: Getty Images

Lily James in ATELIER VERSACE

Credits: Getty Images

Jenna Ortega in GUCCI, sandali JIMMY CHOO

Credits: Getty Images



Claire Daines in CHANEL, sandali JIMMY CHOO

Credits: Getty Images

Hannah Bagshawe Redmayne in VALENTINO con il marito Eddie Redmayne in VALENTINO disegnato per lui dal Direttore Creativo Pierpaolo Piccioli

Credits: courtesy of press office

Letitia Wright in PRADA e gioielli BVLGARI

Credits: Getty Images

Anya Taylor-Joy in DIOR, sandali JIMMY CHOO e gioielli TIFFANY & CO.

Credits: Getty Images

Jessica Chastain in OSCAR DE LA RENTA, gioielli GUCCI e sandali CASADEI.

Credits: Getty Images

Viola Devis in JASON WU

Credits: Getty Images

Selena Gomez in VALENTINO HAUTE COUTURE e gioielli DE BEERS.

Credits: Getty Images

Julia Garner in GUCCI e gioielli DE BEERS.

Credits: Getty Images

Sheryl Lee Ralph in ALIÉTTE

Credits: Getty Images

Sarah Pollay in VALENTINO

Credits: courtesy of press office

Elisabeth Debicki in DIOR, sandali JIMMY CHOO.

Credits: Getty Images

Hilary Swank in PRADA e gioielli TIFFANY & Co.

Credits: Getty Images

Rihanna in SCHIAPARELLI HAUTE COUTURE custom made, borsina ROGER VIVIER e sandali GIUSEPPE ZANOTTI.

Credit: Courtesy Press Office

Salma Hayek in GUCCI

Credits: Getty Images

Ana de Armas in LOUIS VUITTON

Credits: Getty Images

Jamie Lee Curtis in VALENTINO

Credits: Getty Images

Angela Bassett in PAMELLA ROLAND e gioielli CHOPARD

Credits: Getty Images

Laverne Cox in JOHN GALLIANO VINTAGE

Credits: Getty Images

Jennifer Coolidge in DOLCE&GABBANA, scarpe CHRISTIAN LOUBOUTIN.

Credits: Getty Images

Jenny Slate in RODARTE

Credits: Getty Images

Daisy Edgar-Jones in GUCCI

Credits: Getty Images

Abby Elliott in PAMELLA ROLAND

Credits: Getty Images

Milly Alcock in GIVENCHY e gioielli POMELLATO

Credits: Getty Images

Britt Lower in BACH MAI

Credits: Getty Images

Sigourney Weaver in SAINT LAURENT

Credits: Getty Images

Quinta Brunson in CHRISTIAN SIRIANO

Credits: Getty Images

Emma D’Arcy in ACNE STUDIOS, scarpe PARIS TEXAS e gioielli DE BEERS.

Credits: Getty Images

Michaela Jaé in BALMAIN, scarpe CHRISTIAN LOUBOUTIN e gioielli POMELLATO

Credits: Getty Images

Natasha Lyonne in GIVENCHY

Credits: Getty Images

Michelle Yeoh in ARMANI PRIVÈ e sandali JIMMY CHOO

Credits: Getty Images

Immagine in apertura: Getty Images