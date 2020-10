Dal ritorno del rossetto ai capelli wavy, questo Fashion Month sarà ricordato a lungo e non solo perché è il primo durante una pandemia. Il nostro racconto delle tendenze più belle dai backstage PE 2021

Abbiamo provato a raccontarvi cosa è stato per noi lavorare nel dietro le quinte della fashion week milanese. Abbiamo toccato con mano come e quanto la moda stia modificando i suoi codici e trovando un nuovo modo di comunicare creatività e tendenze. Anche il mondo del beauty non poteva essere indifferente a questo passaggio epocale dove tutte le certezze sono rimesse in discussione. La bellezza reclama il suo ruolo e vuole trasmettere un nuovo messaggio che sia attraverso il ritorno del rossetto, di un make-up nude che punta al minimalismo, oppure attraverso le nuove acconciature wavy, libere e minimal, al contrario vintage ed eccentriche. Continuate a leggere l'articolo per scoprire tutte le più belle tendenze beauty del Fashion Month PE 2021!

Il romanticismo semplice e radioso

Pelle luminosa ma senza eccessi per un risultato elegantemente naturale. Il trend emerge con forza alle sfilate di Alberta Ferretti e Dior in cui l'incarnato nude e naturale, con le gote lievemente accarezzate da pennellate di blush rosato, è il simbolo di un beauty look sognante, romantico e allo stesso tempo ricco di personalità. (Credit ph: L'Oréal Paris)

Fashion Month PE 2021: un individualismo inclusivo

L'obiettivo è raccontare le differenze, ritenendo che qualsiasi tipo di bellezza abbia il diritto di sentirsi rispettata e rappresentata. È questo il messaggio che Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, ha voluto trasmettere con la sfilata della Maison romana: zero look definiti e celebrazione massima di tagli e texture diverse sapientemente curati dall'hair stylist Guido Palau. Anche Prada sceglie un hair look studiato sul viso delle modelle. «Ogni ragazza - racconta l'hair stylist Palau - aveva un taglio di capelli diverso. Le frange erano spuntate e lasciate lunghe fino agli occhi o sotto gli zigomi, le estremità sfoltite e vissute oppure smussate e lunghe per gli hair cut corti». Un po' Vidal Sassoon, un po' anni Settanta con la consacrazione definitiva della frangia. (Credit ph: GDH)

Trucco nude per una bellezza fluida e senza tempo

Il re del nude make-up è sempre Armani, che per la collezione PE 2021 sceglie una silhouette femminile (e maschile) essenziale. Il trionfo di colori neutri e la fusione di linee pure con occasionali geometrie sono in perfetta armonia con il beauty look curato da Linda Cantello, International Make Up Artist Giorgio Armani Beauty. «Un make-up - afferma Cantello - fatto per durare. Tenendo presente che lo spettacolo sarebbe stato trasmesso in TV, la richiesta del signor Armani è stata un’estrema naturalezza ma resistente. Mescolando sottili pellicole luminose e opache, è stato ottenuto un finto nudo sofisticato. Un classico senza tempo». (Credit ph: Armani Beauty)

Il ritorno del rossetto

Durante il lockdown è stato messo da parte con conseguente flessione delle vendite. Ma dopo i mesi estivi, torna prepotente la voglia di puntare sulle labbra. Rosse e intense, come alle sfilate di Dolce&Gabbana e di Max Mara, oppure «labbra come petali di rose dove le forme definite lasciano libertà alla creatività esaltando il centro e sfumando i bordi - racconta Simone Belli, National Make-up artist L'Oréal Paris, nel backstage di Blumarine -. Per una donna forte, moderna e consapevole che esprime liberamente le mille sfumature della sua personalità». (Credit ph: GDH)

Capelli: una passione chiamata vintage

Dai rolls di Fendi ispirati agli anni Trenta - lavorati come fossero sculture - al look "cool French Girl" alla sfilata di Ports 1961, i segnali di una nostalgia del passato, rivisto in una chiave moderna ed eclettica, ci sono tutti. Se cercate ispirazione per il vostro prossimo hair look, lasciatevi tentare proprio dalla proposta firmata da Guido Palau per lo show di Ports 1961 liberamente ispirata a Françoise Hardy, l’iconica attrice francese degli anni ’60. Si tratta di un look molto fresco e disinvolto, dalla texture morbida, abbinato a una frangia lunghissima che arriva fino a un occhio. (Credit ph: GDH)

Wavy hair look, il must have del 2021

Dal finish wet di Versace alle onde super morbide (e, ancora, vintage) di La Doulbe J fino agli hair look lady like di Dolce&Gabbana. E, ancora, gli hairdo dall'effetto vissuto Grunge-Inspired di N°21 realizzati con l’intento di mettere in risalto i look personali delle modelle per evidenziarne la

naturale leggerezza delle tessiture. Tutto lascia intendere che le acconciature mosse saranno sulla cresta dell'onda. Per tutto il 2021. (Credit ph: Toni&Guy)

Fashion Month PE 2021: tutte le tendenze beauty più belle

Curiose di scoprire tutti i trend beauty della prossima stagione? Date un occhio alla gallery!

Fashion Month PE 2021: tutte le tendenze beauty più belle Capelli wet e vintage- Credit ph: La Double J

Focus on eyes - Prêt-à-porter printemps-été 2021, Dior show backstage - maquillage Dior créé et réalisé par Peter Philips- Credit ph: Sophie Tajan pour Christian Dior Parfums



Look wavy e makeup minimalista - Sfilata Philosophy by Lorenzo Serafini - Credi ph: L'Oréal Paris

Frangia extra long - Sfilata Prada - Credit ph: GHD

Make-up nude e luminoso - Sfilata Giorgio Armani - Credit ph: Armani Beauty

Alice Pagani nel backstage di Armani - Credit ph: Armani Beauty

Beauty look luminoso e caldo - Sfilata Alberta Ferretti - Credit ph: L'Oréal Paris

Intramontabile eyeliner - Sfilata Vien - Credit ph: L'Oréal Paris

Onde vintage e rossetto rosso - Sfilata Dolce&Gabbana - Credit ph: GHD

Make-up genderless e capelli wavy - Sfilata N°21 - Credit ph: Toni&Guy

Trecce hand made - Sfilata Dior - Credit ph: GHD

Hair look anni Sessanta - Sfilata Ports 1961 - Credit ph: GHD

Eyeliner colorato - Sfilata Ferragamo - Credit ph: Daniela Losini

Chiome libera con tessiture naturali - Sfilata Alberta Ferretti - Credit ph: Daniela Losini

Lunghi capelli mossi - Sfilata Lorenzo Serafini - Credit ph: Daniela Losini

Make-up nei toni caldi - Sfilata Lorenzo N°21 - Credit ph: Daniela Losini

