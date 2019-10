Sono 5 in tutto: da tenere bene a mente nella scelta del nuovo fondotinta di stagione per scongiurare l'effetto cerone

Da sempre amatissimo, il nude look è il make up evergreen che resiste a trend e stagioni. Il motivo? Crea l’illusione della pelle nuda quando invece è perfettamente truccata. Il segreto è scegliere la base corretta, ovvero il giusto fondotinta che si adatti al proprio incarnato per tono, sottotono e finish. Grazia.it ha stilato 5 regole per il vostro nude look.

1.Come dev’essere il fondotinta perfetto?



Si fa presto a dire “fondotinta perfetto”, ma in realtà che cosa significa? Parliamo di quella base che, una volta applicata, non si veda perché esattamente del colore del vostro incarnato, e in più che nasconda il necessario, tra discromie, piccoli brufoletti e macchie. Nelle ultime stagioni, la scelta è stata resa più facile grazie alle nuove texture assolutamente impalpabili e setose sul viso così da non appesantirlo, evitando quindi l’antiestetico effetto "cerone", e mantenendolo idratato per 24 ore. Perché, per un nude look perfetto, la pelle dev’essere costantemente idratata.

2. Da non sottovalutare anche la giusta texture

Liquido, compatto o in polvere? La scelta è basata sulla propria tipologia epidermica: le pelli secche hanno bisogno di una base in crema o liquida mentre quelle normali possono scegliere, oltre alle due categorie precedenti, anche quella in polvere. Per le epidermidi grasse invece si deve giocare su un mix di texture liquida+polvere perché quest’ultima aiuta a controllare l’eccessiva produzione di sebo. Mentre le pelli miste possono provare i cushion che mimetizzano le imperfezioni per un risultato naturale.

3. Questione di tonalità

Le ultime novità propongono un’infinità di nuance, anche 50 a collezione, che soddisfano tutte gli incarnati possibili. Attenzione però ai sottotoni perché rendono ancora più difficile la scelta. Quindi prima di tutto ricordatevi di provare il fondotinta sul lato della mascella perché in quel punto si creano maggiori giochi di luce. Non su mani e collo perché qui l’incarnato ha colori diversi rispetto al viso. E poi guardatevi alla luce naturale. Il fondotinta è quello giusto quando “scompare” fondendosi completamente con la pelle.

4. La giusta applicazione passa per il giusto pennello.

Ma anche per la punta delle dita. Il pennello dev’essere ovviamente quello specifico ma molti make up artist consigliano di stendere la base proprio con le mani. In particolare, picchiettando su dorso e ali del naso, fronte e mento e poi applicandolo dall’interno verso l’esterno con i polpastrelli su tutto il resto del viso e finire sui contorni. In questa maniera il prodotto si fonde completamente con la pelle e il risultato è il più naturale possibile.

5. Come detto al punto 1, la pelle dev’essere costantemente idratata



È il segreto per far durare più a lungo il fondotinta. In questa maniera la base non finisce nelle piccole “crepe” di secchezza che si formano e resta perfetto per tutto il giorno. È d’aiuto, nei casi soprattutto di epidermide mista-grassa, l’applicazione del primer che uniforma e impedisce al fondotinta di essere assorbito.