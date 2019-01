Glow o matte? Nuance scura o chiara, calda o fredda? Prova i nuovi fondotinta Dior Forever e scegli l'effetto che preferisci!

Il sogno nel cassetto: trovare un fondotinta che regali un colorito perfetto e sublimato. Qualcosa che riesca, con un semplice gesto, a esaltare la sensualità delle pelle – non a nascondere e camuffare quanto svelare quello che ci rende speciali: la nostra unicità.

Amare la propria pelle e amarsi ancora di più: tra seduzione e fiducia in se stesse, il fondotinta è quel magico prodotto make up che può fare davvero la differenza. Ne è convinto anche Peter Philips, Direttore della Creazione e dell'immagine del Make-Up Dior, che ha appena reinventato un bestseller della Maison, il fondotinta Forever.





Punto di riferimento per i fondotinta fluidi ad alta perfezione, a lunga tenuta e senza effetto maschera, Forever oggi si spinge ancora più in là, offrendo a chi lo indossa una tenuta sempre più long lasting, fino a 24 ore, e un confort sensazionale oltre all'efficacia di un trattamento potenziato.

La prima novità è nella possibilità di scegliere tra due diversi finish: alla versione matte, già diventata un classico di Dior, si aggiunge il nuovo irresistibile Dior Forever Skin Glow: ognuna potrà scegliere il fondotinta giusto in base all'effetto desiderato, in base al mood e... all'umore! «Grazie a Forever siamo entrati in una nuova era del fondotinta - spiega Peter Philips-. Le donne di oggi, sempre più esperte di make up, possono giocare con gli effetti del fondotinta, proprio come fanno istintivamente con i rossetti!».





Opaco o glow? Ecco come scegliere il fondotinta migliore per te!



Vuoi neutralizzare le zone lucide ottenendo un colorito al top con il massimo del confort? La soluzione per te è Dior Forever Mat: assicura una grana della pelle perfetta grazie alle polveri sferiche che rendono il prodotto ancora più scorrevole, mentre le sfere porose regalano un finish vellutato e le particelle trasparenti fissano il prodotto per un colorito impeccabile.

Se, invece, il tuo obiettivo è conferire luminosità al volto (ma evitando, allo stesso tempo, le zone lucide), allora il fondotinta giusto è Dior Forever Skin Glow. Il suo plus? Contiene agenti idratanti che danno la sensazione di pelle rimpolpata migliorando l'aderenza del fondotinta, mentre la polvere effetto luminoso offre una tenuta maggiore.

«Il risultato finale cambia a seconda della luce circostante - puntualizza Philips –. Con un'illuminazione soffusa, cattura la luce a intermittenza. Di giorno, sotto il sole, si fa più presente. È possibile applicarlo su tutto il viso per sublimarne l'insieme, oppure creare dei punti luce abbinandolo alla versione mat, per un risultato più scolpito. Tutto è possibile: ogni donna può ottenere il risultato che desidera».





Dior Forever: un prodotto ancora più efficace

Entrambe le versioni racchiudono ingredienti speciali che potenziano l'alta fedeltà del make-up e “coccolano” la pelle. L'estratto di viola del pensiero, per esempio, è un vero e proprio booster di idratazione, mentre l'estratto del frutto della rosa, ingrediente protettivo star di Forever da anni, preserva la pelle dalle aggressioni esterne e riduce i pori dilatati.

Con Dior Forever è ancora più facile scegliere il colore giusto!

Sono 67 le nuance disponibili – 44 in Italia – tutte in grado di adattarsi a qualsiasi tonalità di pelle per una formula resistente all'umidità: il colore non si muove, non cambia, non svanisce lasciando sul viso un velo impercettibile.

«Con questa gamma di tonalità le donne possono sublimare o correggere il loro colorito giocando con i vari sottotoni – conclude Peter Philips-. Così, una carnagione calda potrà essere valorizzata con un beige caldo oppure controbilanciata con un tono neutro. Come avviene con il finish mat e glow, la palette di colori consente di giocare con gli effetti a seconda delle esigenze».





Cosa aspetti a provare il tocco magico di Dior Forever? I nuovi fondotinta sono in vendita in anteprima, dal 10 gennaio, nei Beauty store Sephora e sul sito Sephora.it!