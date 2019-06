È arrivata l'estate e con lei la voglia di fare serata? Ecco sette consigli infallibili per un trucco al top da mattina a sera

La bella stagione porta con sé la voglia di giornate divertenti e interminabili passate all'aria aperta. Festival, concerti, ma anche feste in spiaggia e lunghe serate in disco. Anche il beauty look si trasforma: via libera a fiori tra i capelli, frange e cristalli decorativi sul viso.

Con il divertimento e le lunghe giornate però, arriva anche l'esigenza di un trucco a lunghissima durata, che rimanga intatto e a prova di instagram da mattina a sera. La scelta dei prodotti giusti è fondamentale, come la conoscenza di piccoli beauty tips in grado di far durare a lungo qualsiasi makeup look. Continuate a leggere e scoprite 7 consigli infallibili per far durare il trucco dalla mattina alla sera.

1. Utilizza un primer a lunga tenuta



Il primo step per un trucco davvero long lasting è la scelta del primer: il Siero Perfezionante di Dolomia leviga e sublima l'incarnato controllando l'effetto lucido. Gli ingredienti naturali come l'estratto di rosa alpina e l'acido ialuronico lo rendono adatto a ogni tipo di pelle.



2. Scegli una base leggera che faccia respirare la pelle

Quando ci aspetta una lunga giornata, è importante scegliere un prodotto per la base viso dal finish leggero, e che lasci respirare la pelle. Il Trattamento Idratante Colorato Pure Radiance di Nars con SPF 30 / PA avvolge la pelle in un velo traslucido di colore e la protegge dall'azione nociva del sole senza appesantirla.







3. Scegli un correttore idratante da riapplicare durante la giornata

La zona del contorno occhi è particolarmente sensibile e va mantenuta sempre ben idratata, soprattutto in una lunga giornata estiva. Al bando quindi correttori dalla formula secca e pesante. Il correttore The ABC di Espressoh ha una texture leggerissima che si fonde con l'incarnato e contiene una dose di caffeina che risveglia e dona estrema luminosità allo sguardo.



4. Se la zona T tende a lucidarsi, prova il baking



Se avete la pelle mista o grassa, dopo aver applicato la base provate il baking: scegliete una cipria in polvere sottilissima, come la Pro Filt'r Instant Retouch Setting Powder di Fenty Beauty e applicatene uno strato spesso sulle zone del viso che tendono a lucidarsi. Aspettate qualche minuto e poi spolverate via l'eccesso per un look fissato e a lunga durata.







5. Fissa il trucco con uno spray dal finish luminoso



Per un trucco long lasting ma allo stesso tempo dal finish radioso e non appesantito da ciprie e fondotinta pesanti, provate uno spray fissante. Questo Makeup Setting Spray - Dewy di NYX Cosmetics ha una texture freschissima, ideale da applicare e riapplicare durante la giornata.





6. Scegli prodotti waterproof



Scatenatevi da mattina a sera a festival e concerti senza paura che il vostro trucco si sciolga magicamente scegliendo prodotti waterproof. Il mascara Lash Renegade di Wet n Wild ha un applicatore che cattura ogni ciglia e una formula ultra black che voluminizza, incurva, allunga e definisce.



7. Scopri il potere dei blotting paper



La vostra pelle tende a lucidarsi ma non amate riapplicare la cipria durante il giorno? Provate le salviette opacizzanti. Queste Salviettine Oil-Control Blotting Paper di Shiseido assorbono il sebo, eliminando l’effetto lucido e rinfrescando istantaneamente la pelle. Le particelle sferiche della polvere di cui sono imbevute diffondono la luce e attenuano la visibilità dei pori.

Credits Ph: Simona Rottondi



Credits Ph: Unsplash