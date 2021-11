Come correggere le occhiaie: consigli, correttori che funzionano davvero e i colori da scegliere in base al tipo e colore di occhiaia

Siete confusi su come correggere le occhiaie? Ecco dei suggerimenti pratici per consentirvi di celarle al meglio con il make up.

Tutti, più o meno, hanno le occhiaie e il primo consiglio è quello di conviverci serenamente. I cosmetici più all'avanguardia, così come la chirurgia estetica. ci possono offrire un valido aiuto per minimizzarle, anche se è davvero difficile sbarazzarsene, soprattutto se non dipendono da periodi di stress o stanchezza ma sono congenite, quindi parte dei nostri geni.

Il make up svolge in questo contesto un ruolo chiave: con il trucco è infatti possibile correggere molto bene le occhiaie, andando ad aprire e rischiarare lo sguardo in pochi semplici passi.

Volete sapere come fare? Continuate a leggere questo articolo: il correttore non avrà più segreti per voi!

Come coprire le occhiaie senza correttore

Partendo dal presupposto che il correttore è il migliore alleato per camuffare le occhiaie, è possibile nasconderle con altri trucchetti.

Il più semplice? Scegliere un contorno occhi con pigmenti riflettenti, dalla colorazione calda. Creme di questo tipo contrastano il colorito delle occhiaie andando a rischiarare lo sguardo.

Il prodotto che vi consigliamo di provare? Korff Eye Zone Contorno Occhi Lifting e Illuminante.

Come coprire le occhiaie scavate

In caso di occhiaie scavate l'obiettivo è "portare fuori", ovvero correggere la colorazione scura dell'occhiaia per poi andare a illuminarla ed appianarla otticamente.

In questo senso ci si serve della tecnica del "color correcting", ovvero l'applicazione di un correttore colorato che vada a contrastare la nuance di base dell'occhiaia. Solitamente i correttori più adatti allo scopo sono il color albicocca e pesca per gli incarnati chiari e medi, fino ad arrivare ad arancione e rosso per le occhiaie più scure e ostinate, così come per gli incarnati molto scuri.

Successivamente si uniforma il tutto con un correttore dal colore identico al proprio incarnato, da fissare con un sottilissimo velo di cipria neutra, trasparente o lievemente gialla. Questo ultimo passaggio è essenziale per fissare il prodotto e rischiarare lo sguardo. L'unica accortezza? Non esagerare con il prodotto per evitare che si depositi nelle rughette di espressione.

Come coprire occhiaie viola

Secondo la teoria dei colori il correttore adatto a coprire le occhiaie viola è quello giallo. L'abbinamento di queste due nuance andrà a neutralizzare l'occhiaia, rendendo lo sguardo più luminoso e riposato.

In questa sede è importante ricordare che il correttore - quello giallo come tutti gli altri, in particolare quelli correttivi, piuttosto che gli illuminanti - va applicato unicamente sull'occhiaia: solo così la tecnica del color correcting funzionerà al meglio.

Dopo aver steso il correttore giallo potete uniformare la zona con un tocco di correttore color carne o di fondotinta in tono.

Come coprire occhiaie nere

Se le vostre occhiaie sono particolarmente scure e tendono al nero, il colore di correttore che vi consigliamo di provare è quello arancione intenso, oppure rosso. Non abbiate paura di usare questo tipo di prodotto. Dopo averlo sfumato bene, sovrapponendo poi un correttore del vostro tono di pelle, il risultato vi lascerà senza parole.

Il prodotto che vi suggeriamo di provare? Charlotte Tilbury Magic Vanish Correttore nella tonalità Deep.

Correttore aranciato per occhiaie scure

Per coprire le occhiaie scure, il correttore arancione, come già detto, è quello ideale. Applicarlo unicamente nella zona d'ombra delle occhiaie consente di nasconderle uniformando il colorito del viso.

Il correttore color albicocca chiaro è adatto alle occhiaie meno pronunciate, mentre quello arancione intenso corregge le occhiaie più scure.

I nostri must: Nars Cosmetics Radiant Creamy Color Corrector e Yves Rocher Correttore Colorato Orange.

Come coprire le occhiaie in modo naturale

Se non avete occhiaie molto pronunciate, oppure volete semplicemente rischiarare lo sguardo senza effettuare un correzione colore in piena regola, potete affidarvi al "classico" correttore illuminante.

Per un effetto extra naturale coprite solo l'ombra dell'occhiaia, oppure per un look più rischiarato applicate il prodotto nella parte sottostante l'occhio creando un triangolo con l'apice rivolto verso il basso. Questo illuminerà immeditatamente lo sguardo regalando inoltre un effetto lifting.

I prodotti che vi consigliamo di provare: il nuovo Neve Cosmetics Ristretto Concealer, concentrato e ricco in caffeina, ma anche il celebre Tarte Shape Tape Contour Conceale.

Come coprire le occhiaie con il correttore

In questo ultimo capitolo riassumiamo i diversi colori di occhiaie e le tonalità di correttore adatte a correggerle.

Ecco dunque come correggere le occhiaie con il giusto correttore:

Occhiaie viola/blu: si correggono con il correttore giallo;

Occhiaie blu chiaro: si correggono con il correttore color pesca/albicocca;

Occhiaie rosse: il colore giusto per contrastare il rosso è il verde. Il correttore verde però rischierebbe di ingrigire il contorno occhi, andando a spegnerlo piuttosto che illuminarlo. In questo caso vi consigliamo quindi di optare per un correttore color carne.

Occhiaie scure marroni o nere: si correggono con correttori arancioni e rossi, nei casi più dark;

Photo by Sahand Hoseini, Daniel Apodaca, Amanda Dalbjörn, Soroush Karimi, Richard Jaimes, Alexander Krivitskiy, Farrinni & Riccardo Fissore on Unsplash