Le più belle collezioni make up Natale 2021 per un trucco festivo scintillante firmato Chanel, Dior, Guerlain, Kiko Cosmetics e molti altri

Le collezioni make up Natale 2021 puntano alla luminosità, con immancabili tocchi di oro e rosso, i colori emblematici delle Feste.

Le linee trucco in edizione limitata rappresentano un piccolo lusso accessibile che fa impazzire le collezioniste di make up, così come le meno avvezze al trucco: i pack preziosi e le finiture brillanti le rendono veri e propri oggetti del desiderio.

Collezioni make up Natale 2021

Abbiamo selezionato per voi le più belle collezioni trucco per le Feste: scegliete le vostre preferite da regalare o regalarvi tra le proposte Chanel, Dior, Guerlain, Kiko Cosmetics e molte altre.

Il profumo Chanel N°5 compie 100 anni e per celebrarlo in grande stile la maison parigina propone una linea trucco dedicata. Il trucco delle Feste Chanel riprende l'oro del suo jus e lo abbina a rosso e nero, per un effetto di classe che fa risplendere il viso. I prodotti da non perdere? La palette di ombretti Les 4 Ombres N°5 e lo smalto Le Vernis 913 Rouge Intemporel, con logo gold.

Per la collezione natalizia, Peter Philips rende omaggio alla Maison giocando con i codici della prestigiosa facciata di Avenue Montaigne 30, "l'atelier dei sogni". La facciata dell'elegante edificio diviene dunque protagonista, donando massima ricercatezza ai prodotti da trucco in edizione limitata. I nostri prodotti must? La palette di ombretti 5 Couleurs Couture The Atelier of Dreams, declinata in due nuance, e la pochette da collezione con quattro lipstick finemente decorati Minaudière Rouge Dior.

Collezioni make up Natale 2021: Guerlain Gold Wish

Le api sono protagoniste del beauty look Guerlain per il periodo più magico dell'anno. Questa linea di lusso propone le classiche Météorites con grandi perle dorate e olografiche suggestioni rosa, accompagnate dal bronzer Terracotta con decorazioni gold. A completare il look, ombretti in stick preziosi, i Mad Eyes Contrast Shadow Duo, e gli imperdibili rossetti Rouge G con pack personalizzabile in paillettes in nuance rosso gold e mattone.

La linea backstage propone prodotti da trucco da passerella da usare liberamente nella vita quotidiana per creare beauty look glam da runway. Le nuance proposte? Nei toni della terra, con tocchi di viola. Questa linea per le Feste include due Eye Palette, due Addict Lip Glow e due Addict Lip Maximizer.

Swirl ipnotici e colori vibranti: il marchio professionale ci cattura con un make up a effetti speciali per le Feste. Questa splendida limited edition include anche set regalo esclusivi, perfetti da regalare e regalarsi. I prodotti must che vi consigliamo: gli ombretti mono glitterati e cangianti Shadeshifter Duochrome Eye Shadow e il trio di illuminanti Step Bright Up Extra Dimension Skinfinish Palette.

Ispirazione fiabesca e texture multiuso e sensoriali per una delle più attese tra le collezioni make up Natale 2021. Per farci sentire principi e principesse del ballo il marchio italiano propone una gamma trucco molto ampia, che, come sempre, include anche speciali gift set. I nostri prodotti must? I rossetti glitterati A Holiday Fable Enchanting Lipstick e la palette viso A Holiday Fable Dreams Come True Face Palette.

Make up, accessori beauty e tool imperdibili compongono la linea festiva del marchio low cost. I prodotti da non perdere: le palette occhi e viso e gli organizer per il trucco in vetro trasparente con dettagli in oro.

Il marchio francese esplora l'oro in tutte le sue preziose sfaccettature. Traendo ispirazione dall'oro puro e luminoso scelto da Hubert de Givenchy nel 1989 per vestire il primo lipstick della maison, oggi la linea dedicata alle Feste punta a tonalità rosate color champagne alle nuance ramate più decise, in finiture opache, satinate e metallizzate. Il prodotto must: la cipria illuminante in polvere libera Prisme Libre Highlighter.

I classici del brand vengono proposti in formato travel-friendly, con pack da appendere all'albero di Natale. Tra questi troviamo il leggendario Tattoo Liner, il mascara Go Big or Go Home e i nuovi Epic Kisses, rossetti idratanti ad alta pigmentazione, in pack studded, con borchie.