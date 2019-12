I regali di natale beauty più belli e speciali da dedicare a noi stesse. Piccoli e grandi lussi di bellezza da regalarsi per volersi bene

Siete state brave quest'anno? Speriamo di sì, ma se così non fosse, niente paura: siete libere di mentire ed essere il vostro Babbo Natale personale.

Gratificatevi e dedicatevi un regalo di Natale pazzesco per dare un twist prezioso e ricercato al vostro beauty case.

Abbiamo selezionato per voi i regali di Natale beauty da fare a se stesse, scorrete questo articolo e trovate quello che fa per voi.

Una pochette logata chic da sfoggiare all'occorrenza e il rossetto gioiello con pack in edizione limitata declinato in ben sei varianti di colore.

Un'idea regalo sofisticata, per donare a se stesse sorrisi brillanti e colorati.

Jo Malone CBE ha creato in collaborazione con Zara una linea di profumi ricercati, unici e naturalmente low cost.

Grazie al prezzo buget friendly potete regalarvi il lusso di non scegliere ed averli tutti in questo cofanetto regalo minimale e sofisticato. Ve ne innamorerete.

Un set di pennelli iconico dall'anima pop, perfettamente instagrammabile.

Andato sold out in pochi minuti in occasione del lancio USA, oggi possiamo acquistarlo - e regalarcelo per Natale 2019 - grazie all'e-store Lookfantastic.

Tutti i prodotti essenziali per il trucco viso in texture sontuose sono racchiusi in questa palette da trucco esclusiva con pack gioiello.

Per chi ama coniugare fashion e bellezza.

Lusso sfrenato per capelli da favola con il maxi cofanetto sostenibile firmato Oribe.

Al suo interno il meglio dell'offerta del marchio corredato da accessori esclusivi. Da non perdere.

Il fascino del pattern anni '60 Flora unito al classico logo con doppia "G" per una pochette da trucco in pelle e tessuto davvero unica.

Per viaggiare con stile, sentendosi fashion icon vintage.

Dieci rossetti liquidi opachi o metallici a un prezzo da urlo racchiusi in un cofanetto regalo totalmente glitterato, perfetto per vivere un Natale super glitzy.

Lussuosa, esclusiva e dalla formula professionale, questa palette messa a punto da una delle make up artist più famose al mondo è da poco disponibile nel nostro paese, in esclusiva da Sephora Italia.

Dalla qualità eccellente, è un investimento, ma ne vale assolutamente la pena.

Avete mai sognato di entrare da Lush e comprare "tutto"? Bene, il vostro sogno potrebbe realizzarsi con questa confezione regalo super profumata e invitante che comprende l'intera collezione natalizia di cosmetici freschi fatti a mano del marchio britannico.

Oro intenso e voluttuoso come il miele più dolce per il cofanetto regalo del marchio di make up più audace.

Al suo interno troviamo la iconica palette di ombretti Naked Honey, una base per ombretto gold, una cipria profumata luminosa per il corpo e un fissatore per il trucco luminoso.

Shampoo, conditioner e leave-in totalmente personalizzati in base al proprio tipo di capello, cute, esigenze e naturalmente, aspettative.

Shampora realizza i prodotti su misura - in Italia - dopo aver creato il proprio profilo personale sul sito ufficiale del brand per poi consegnarli a casa in eleganti flaconi. Una coccola speciale da concedersi a Natale e non solo.

Una cipria illuminante in edizione limitata ispirata agli iconici gioielli amati da Coco Chanel. Per beauty collector e fashioniste amanti del bello.

Per capelli da favola, ecco un set regalo da mettere sotto l'albero.

Il marchio professionale di beauty tool per la chioma propone questo cofanetto azzurro pastello in stile vintage in pelle saffiano con asciugacapelli leggero dal sistema ionic e ceramic e un pettine abbinato.





I rossetti sono la vostra ossessione? Regalatevene uno speciale, iconico e statuario di ben 13 centimentri.

Questo rossetto in edizione speciale è il sogno di ogni lipstick addict, nel colore per eccellenza, il rosso classico.

Questo profumo speciale dal ricercato flacone vintage è parte del progetto solidale che sostiene Adomuca, Associazione dominicana delle donne del caffè.

Le note della fragranza richiamano il caffè nella sua totalità, includendo il sentore dei suoi fiori come dei chicchi tostati. Un'idea regalo per farsi del bene - inebriandosi - e fare del bene.

Un set regalo total gold per un make up delle feste a 24 carati. Una preziosa pochette custodisce un illuminante dai riflessi oro rosa, un pennello viso con ghiera gioiello e un gloss super scintillante.

