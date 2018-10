Intenso, ampiamente sfumato e cool, il blush quest'anno si ispira al look anni 80

La tendenza trucco blush up per l'autunno inverno 2018 2019 segna un ritorno ai beauty look intensi in mood anni '80.

Non solo sfumato sulle gote, il fard interessa l'intero make up colorando in maniera diffusa anche tempie e occhi.

L'effetto? Un tono su tono ad alto tasso di glamour, da copiare.

Caramello all-over per il make up blush up che scolpisce gote e tempie.

Un delicato color pesca ben sfumato sulle gote fino a toccare le tempie per un risultato deciso.

Make up colorato dall'intenso piglio anni '80 che unisce fucsia freddo ad arancione, entrambi in tono neon.

Il blush pesca scolpisce i laterali del viso fino a raggiungere la fronte. La stessa nuance colora il centro delle labbra.

Beauty look bronzeo che interessa sia il trucco viso che quello degli occhi.

The apples of the cheeks colorate di un rosso intenso, in perfect match con il rossetto rosso satin.

Toni caldi sfumati con leggerezza su palpebre e tempie per un beauty look da passerella originale.

Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork: Elisa Costa