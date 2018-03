Colori freddi e caldi si contrappongono per look dagli effetti diversi, il blush questa stagione va interpretato secondo la propria personalità



Mai come in questa stagione il blush diventa protagonista ma, come afferma Terry Barber, Director of Make up Artistry per MAC Cosmetics, sotto molte forme.



Così il blush diventa l'elemento chiave dell'intero beauty look, capace da solo di cambiare radicalmente l'aspetto di tutto il trucco.

Dipende solo da come scegliamo di applicarlo e su quali colori puntare, adattandolo alla nostra personalità per esprimere ciò che siamo.



Tendenza blush bomb

La prima tendenza assolutamente "esplosiva" che ha dominato le passerelle si chiama blush bomb, letteralmente un'esplosione, per l'appunto, di colore applicato su guance e zigomi.



L'ispirazione è chiaramente alle grandi icone culturali del passato, dal look di Ziggy Stardust di David Bowie a tutto il movimento New Romantic degli anni '80.

Qui la parola d'ordine è creatività e tutto è amplificato. Il blush travalica i suoi confini naturali, sconfinando verso le tempie e sostituendosi all'highlighter.

L'applicazione esaspera la diagonale dello zigomo, fino a raggiungere le sopracciglia, divenendo un tutt'uno con il trucco occhi.

I colori più indicati per provare la tendenza blush bomb sono il rosa shocking, freddo e brillante, fino a tutte le tonalità del berry e del rosso ciliegia.

Il blush bomb dona un look ad alto impatto, perfetto per le personalità estrose che amano il make up colorato e vivace. La struttura verticalizzata, inoltre, mette in risalto l'osso zigomatico.

Tendenza natural look

Questa stagione vediamo anche la compresenza di una tendenza totalmente contrapposta al trend colourful. In questo caso l'ispirazione è la bellezza naturale, per l'esaltazione di una donna che ama vivere all'aria aperta, scegliendo un tipo di trucco minimal.



Ciò si traduce in una pelle fresca e trasparente, con le gote messe in risalto da appena un tocco di colore, da scegliere nelle tonalità più calde e naturali e simili al proprio tono di pelle.

L'effetto è bonne mine e naturale, per un make up dall'aspetto healthy ed effortless.

Anche l'applicazione è differente. Il colore viene concentrato sulle gote e steso in un senso più orizzontale, con un effetto molto leggero e sfumato.

Il look di pelle appena baciata dal sole viene realizzato con blush nelle tonalità dei colori della terra, con sfumature che vanno dal rosa carne, all'albicocca, fino al color biscotto.

Credit ph.: Mondadori Photo