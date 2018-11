Le migliori offerte Black Friday 2018 in ambito beauty di Sephora, Foreo, Clarisonic, Urban Decay, L'Occitane, Smashbox, Kiko e molti altri

Il Black Friday 2018 è qui, con le migliori offerte beauty dell'anno.

Make up, prodotti di skincare per la cura della pelle e del corpo, ma anche prodotti per capelli e profumi a prezzo scontato vengono infatti proposti durante tutta la settimana del Black Friday - che cade il 23 novembre - già a partire da sabato 17 novembre fino ad arrivare ai super sconti di lunedì 26 novembre, il Cyber Monday 2018.

Trovate quella che fa per voi tra le offerte dei brand di bellezza più amati come Sephora, Kiko, Urban Decay, Foreo, Mac Cosmetics, Bionike, Bellissima, Smashbox e molti altri, e ricordate: questo articolo viene aggiornato costantemente per consentirvi di approfittare al massimo di ogni sconto!

Ancora non sono state diffuse info circa gli sconti applicati da Sephora durante il black friday 2018, sappiamo però che la nota catena di profumerie ci stupirà con offerte imperdibili sui suoi brand - tra cui probabilmente gli esclusivi Fenty Beauty, Kat Von D e Huda Beauty - sia nella giornata di venerdì 23 novembre che di lunedì 26 novembre.

Il marchio svedese ultra tecnologico propone uno sconto del 30% su una selezione di prodotti per tutto il periodo del Black Friday 2018. Il nuovo - e già leggendario - device Foreo Ufo, che consente di effettuare un trattamento SPA al viso in soli 90 secondi, sarà invece proposto con uno sconto imperdibile del 25%.

Sul sito della nota profumeria di Parma dal 23 al 25 novembre è attivo uno sconto del 20% su tutto l'assortimento inserendo al momento del checkout il codice BLACK. Tra i brand luxe prosti troviamo Byredo, By Terry, Laura Mercier e molti altri.

Il noto marchio italiano propone sul sito ufficiale uno sconto del 30% su tutto l'assortimento che include make up, profumi, prodotti corpo, prodotti da bagno e linee uomo.

Il marchio coreano del momento propone uno sconto del 30% sulla linea labbra. Tra questi troviamo il famoso Lip Paradise Intense Satin.

Sconto del 30% su tutto il catalogo della nota catena di profumerie. Sono esclusi i prodotti già in promozione.

Il marchio professionale di make up britannico propone anche quest'anno sconti da sogno fino all'80% sul suo assortimento che include rossetti, palette, illuminanti, smalti, pennelli da trucco e profumi.

Dal 19 novembre al 26 novembre - il cyber monday - i centri Matis propongono imperdibili offerte beauty.

Dal 23 al 25 novembre il sito Matt e Forsan offre uno sconto del 50% su tutto il catalogo inserendo prima del pagamento il codice sconto BLACK18.

La casa cosmetica milanese proporrà sconti sulle linee make up, accessori, skincare e capelli durante il black friday.

Il marchio di cura della pelle e dei capelli a base di ingredienti naturali offre uno sconto del 30% su tutto il catalogo a partire da giovedì 22 novembre alle ore 21 fino alle ore 00 di lunedì 26 novembre, il cyber monday. Lo sconto sale al 40% con una spesa pari o superiore ai 99 euro.

Credits Ph.: Unsplash - Artwork: Elisa Costa