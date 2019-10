Le novità da non perdere per un beauty look autunnale al top

Regalate morbidezza e colore al vostro beauty look autunnale.

Nuance decise, massima idratazione e formule innovative: le novità beauty per l'autunno 2019 donano comfort per una bellezza naturalmente glam.

Scoprite con la nostra selezione gli irrinunciabili di stagione in fatto di skincare, capelli e make up.

Make up occhi foliage con la palette di ombretti nei toni caldi dell'autunno. Un'edizione limitata esclusiva creata dal brand inglese in collaborazione con la youtuber e beauty influencer Heart Defensor.

Una morbida mousse da doccia dallo spirito romantico: l'erogatore trasforma la mousse in un sinuoso fiore che accarezza la pelle. Un gesto di bellezza che rinfranca.

L'estate vi ha lasciato qualche macchia solare e segno di espressione? Combatteteli con questo tonico con AHA - acido lattico più acido glicolico - che in una sola settimana di utilizzo promette una pelle più omogenea, compatta e luminosa.

Una crema idratante per le labbra, ottima per proteggerle dal freddo autunnale e renderle più lisce, levigate e voluminose. Ottima anche come primer per un'applicazione del rossetto super smooth.

A metà strada tra un rossetto e un trattamento, questo lipstick colora, idrata e protegge le labbra grazie a un prezioso estratto floreale.

La prima piastra lisciante senza filo ad alte prestazioni è finalmente realtà. Adatta a chi sogna una messa in piega premium in ogni luogo e situazione. Da provare.

Quando le temperature scendono è bene idratare e proteggere al meglio la pelle. Provate l'olio di rosa canina del marchio americano per idratarla e rivitalizzarla profondamente day & night.

Energizzante come una buona tazza di té con le amiche, questo mist infuso di estratti di té verde svolge un'azione antiossidante e anti inquinamento. È inoltre utile per idratare la pelle e fissare il make up.

Lo smokey eyes autunnale è profondo e magnetico. Per crearlo provate l'ombretto cangiante infuso di perle e glitter ispirato alle luci abbaglianti della città.

Una maschera viso auto-riscaldante per un effetto sauna che nutre e lenisce la pelle. Una coccola perfetta per scaldare l'autunno regalandosi una pelle al top.

Siero booster concentrato a base di acido ialuronico a quattro pesi molecolari, ideale per rimpolpare e idratare profondamente la pelle. L'arma segreta per il beauty look autunnale.

Copertura media e idratazione per il nuovo fondotinta creato dal brand della pop star Rihanna. Declinato in 50 varianti di colore, migliora l'aspetto della pelle rispettandola.

Onde e ricci sono l'hairlook del momento. Create un'acconciatura mossa morbida, elastica e setosa con questa crema modellante che combatte l'effetto crespo e crea volume.

Parola d'ordine: glow. Effetto bronzeo come il bacio del sole autunnale sul viso con la polvere cotta del marchio milanese.

Dite addio alla stanchezza con la crema gel non grassa dall'effetto defaticante ed energizzante.

Roberto Delgado Webb & Jeremy Thomas on Unsplash