Il trucco coreano dei due elastici è l’ultima ossessione di TikTok: promette un viso sgonfio in dieci minuti. Funziona davvero o è solo un beauty placebo molto fotogenico?

Nei video che arrivano dalla Corea su TikTok, bastano due elastici e un quarto d’ora per trasformare un viso assonnato in profilo scolpito da K-drama. Niente creme costose, solo cancelleria.

Il cosiddetto trucco coreano dell’elastico è diventato virale proprio per questo: è veloce, gratuito e promette risultati immediati contro il viso gonfio del mattino. Ma dietro c’è davvero qualcosa di sensato o soltanto un buon effetto ottico studiato per i social?

Che cos’è il trucco coreano dell’elastico (e cosa promette)

L’idea nasce nei video di creator coreani e viene amplificata anche da dermatologi molto seguiti sui social, come lo statunitense David Kim. La promessa è semplice: appoggiare due elastici sulle orecchie per pochi minuti per “sgonfiare” il viso.

La versione più diffusa prevede due elastici morbidi, uno per orecchio, posizionati in verticale in modo da tirare leggermente la pelle di guance e mandibola. Il tempo varia: dai 10 minuti citati da molte testate italiane fino ai 20-30 minuti che compaiono in diversi tutorial.

Secondo chi lo pratica, la leggera pressione sugli elastici stimolerebbe il drenaggio linfatico nella zona dei linfonodi preauricolari e retroauricolari. Il risultato, nei video “prima e dopo”, è un contorno del viso più definito e meno ristagno sotto gli occhi.

Come provarlo senza farsi male: la mini guida pratica

Se decidete di testarlo, la prima regola è scegliere elastici morbidi, preferibilmente quelli per capelli, più larghi e rivestiti in tessuto. Gli elastici sottili da ufficio possono segnare la pelle e comprimere troppo.

Secondo, il posizionamento: l’elastico va appoggiato attorno all’orecchio, in verticale, in modo che la trazione tiri leggermente indietro la pelle di guance e parte laterale del viso. Dovete sentire una pressione netta, ma mai dolore.

Terzo punto, il tempo. Molti video parlano di 20-30 minuti, ma i dermatologi interpellati da diverse riviste internazionali suggeriscono più prudenza: 10-15 minuti sono più che sufficienti per un eventuale effetto, senza stressare tessuti e circolazione.

Ci sono poi i segnali d’allarme: se compaiono formicolio, dolore pungente, forte arrossamento, mal di testa o sensazione di orecchie “addormentate”, gli elastici vanno tolti subito. In caso di pelle molto sensibile, couperose, eczema in zona orecchie o problemi vascolari, è meglio evitare del tutto il trucco e confrontarsi con il medico.

Perché sembra funzionare: linfa, tiraggio e illusione ottica

Sul lato “scientifico”, la teoria non è del tutto campata in aria. Attorno alle orecchie ci sono davvero linfonodi che fanno parte della rete linfatica del volto. Una leggera compressione può modificare temporaneamente la distribuzione di liquidi e sangue nella zona.

Dermatologi come la statunitense Marisa Garshick, intervistata da riviste internazionali, sottolineano però che l’effetto di un elastico resta superficiale e temporaneo. Il vero drenaggio linfatico del viso si ottiene spingendo delicatamente i liquidi verso i linfonodi del collo e del torace con tecniche di massaggio precise, non stringendo un punto solo.

Molto di ciò che vediamo nei video è probabilmente dovuto al semplice tiraggio meccanico della pelle: come quando si fa una coda di cavallo molto alta e il contorno del viso appare più liftato. La pelle è tirata all’indietro, le pieghe si distendono, l’ombra sotto gli zigomi cambia.

In più c’è l’effetto “set fotografico”: luci più favorevoli, angolazione diversa, micro-espressione più tonica nel “dopo”. Tutto contribuisce a valorizzare un miglioramento che, dal vivo, potrebbe essere molto meno spettacolare e durare al massimo poche ore.

I rischi (insospettabilmente) reali degli elastici sulle orecchie

A prima vista sembra un trucco innocuo. In realtà, comprimere per molto tempo una zona piena di piccoli vasi sanguigni e terminazioni nervose non è proprio un gioco. Gli esperti ricordano che una pressione eccessiva può ridurre temporaneamente il flusso, causando dolore, intorpidimento o cefalea.

Il parere di Joanna Hakimova, biologa e ideatrice del metodo Natural BioLifting, invita alla cautela: meglio puntare su ginnastica facciale e massaggio facciale mirato, invece di affidarsi a scorciatoie compressive.

Inoltre se la pelle è fragile, gli elastici possono lasciare solchi, irritazioni o addirittura piccole lesioni da sfregamento, specie se usati spesso. E in presenza di infiammazioni o acne in zona orecchie e mandibola, la pressione rischia di peggiorare il quadro.

In sintesi, provarlo ogni tanto, con elastici morbidi e per tempi brevi, su una pelle sana, è verosimilmente poco pericoloso. Trasformarlo in rituale quotidiano o esasperare la trazione per ottenere un “lifting” più visibile è tutt’altra storia.

Viso gonfio: cosa funziona davvero (anche senza elastici)

Gli specialisti di medicina estetica ricordano che il viso gonfio del mattino è spesso legato a fattori molto meno glamour: troppi carboidrati e sale la sera, alcol, poco sonno, ormoni ballerini, sedentarietà che rallenta il ritorno venoso e linfatico.

Per ridurre i gonfiori occasionali, diverse fonti concordano su alcune mosse semplici: bere più acqua durante il giorno, limitare il sale a cena, dormire con la testa leggermente sollevata, muoversi di più. Abitudini basiche, ma molto più potenti di qualsiasi trucco virale.

Sul fronte beauty, meglio puntare su impacchi freschi (non ghiaccio diretto), automassaggio linfodrenante dal centro del viso verso l’esterno e poi giù sul collo, e una skincare con ingredienti decongestionanti come caffeina o niacinamide.

Una mini routine “salva mattina” può tranquillamente funzionare senza elastici: due minuti di acqua fresca, tre minuti di massaggio, siero leggero e crema idratante. Se proprio vi diverte l’esperimento coreano, trattatelo come un accessorio in più, non come la soluzione miracolosa.

La morale, insomma, è che il trucco coreano dell’elastico può regalare un piccolo effetto immediato, utile al massimo per un selfie o un evento improvvisato. Per un viso davvero meno gonfio, però, la vera differenza la fanno stile di vita, costanza e qualche gesto di cura in più davanti allo specchio.