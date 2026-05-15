Dal glow naturale alle onde morbide: il Festival di Cannes 2026 conferma il ritorno di beauty look sofisticati ma effortless.

Sul red carpet, le star abbandonano gli eccessi per puntare su pelle luminosa, dettagli raffinati e hairstyle elegantissimi da salvare subito nella propria moodboard beauty. Perché i beauty look più belli del festival non restano solo da ammirare: diventano la perfetta fonte di ispirazione da ricreare ogni giorno.

A Cannes 2026 la proposta beauty perfetta parte da una base glow effetto skincare, con incarnati radiosi e finish naturali che esaltano la luce del viso senza appesantire. Il risultato è una bellezza sofisticata, dove il make-up c’è ma in maniera impercettibile. Se il nude domina, non mancano di certo accenti più audaci: eyeliner grafici, ciglia extra definite e labbra satinate aggiungono carattere al trucco senza risultare eccessivo. Il segreto? Mantenere sempre un equilibrio raffinato, elegante e contemporaneo.

Tra i grandi protagonisti del festival tornano i capelli: lunghi, lucidissimi e acconciati in onde morbide dal sapore rétro. Il richiamo è quello della vecchia Hollywood, ma reinterpretato in chiave più moderna e rilassata, ideale anche fuori dal red carpet. Chignon tiratissimi e styling puliti confermano la tendenza quiet luxury anche nel beauty.

Insomma, Cannes 2026 racconta una nuova idea di glamour sicuramente più naturale e autentica.

Abbiamo selezionato per voi i migliori beauty look di Cannes 2026

Il beauty look di Jane Fonda a Cannes 2026 è probabilmente il più iconico in chiave “senza tempo”: pelle luminosa, blush delicato rosato, occhi definiti in modo soft e labbra nude satinate. Un mix perfetto tra eleganza classica, freschezza ultra moderna e l’iconico silver hair valorizzato al massimo, che è ormai il suo marchio.

Il raccolto ondulato di Philippine Leroy-Beaulieu dal finish naturale si conferma uno dei tagli più chic della stagione. Qui viene abbinato a un make-up delicatamente rosato, con focus su occhi soft smokey e incarnato fresco. Elegante ma di impatto, che dimostra come la semplicità possa essere incredibilmente sofisticata.

Demi Moore ha calcato il red carpet con capelli scurissimi, lisci e lucidissimi che incorniciano il volto luminoso e naturale, giocato su tonalità soft e dettagli glow. Il risultato è un glamour essenziale ma impattante, dove la pelle radiosa e lo sguardo definito diventano protagonisti assoluti.

Alexandra Leclerc ha scelto capelli tirati in uno chignon impeccabile e una pelle effetto glass skin. Gli occhi, definiti da ciglia extra volume e sfumature calde nei toni nude, restano intensi ma sofisticati, mentre le labbra glossy completano un make-up perfettamente bilanciato. La prova che il quiet luxury continua a dominare anche sul red carpet di Cannes.

La ponytail alta e morbida di Gillian Anderson è la vera protagonista. La texture è leggermente spettinata sulle lunghezze e il colore biondo champagne con le luci di Cannes sembra quasi dorato. Il make-up è studiato per lasciare protagonisti i capelli: pelle glow naturale, blush rosa pesca molto delicato, eyeliner marrone sfumato, rossetto nude rosato.

Sicuramente più romantico, teatrale e “decadent chic” è il look di Poppy Delevigne. I capelli sono raccolti in uno chignon alto e morbido con una texture vaporosa. Mentre l’incarnato è lucente e molto vivo, gli occhi in oro metallico, l’eyeliner morbido e le labbra nude rosate quasi cancellate.

Barbara Palvin sfoggia lunghezze sciolte con onde morbide e ampie. Il contouring è leggerissimo, il blush rosato alto sugli zigomi, labbra nude e occhi definiti ma soft: marroni caldi, sfumati e senza linee dure.

La pelle di Singer Xie Keyir è chiarissima, uniformata e satinata. Il focus assoluto è sugli occhi: eyeliner nero allungato verso l’esterno e sguardo allungato effetto “felino”, molto cinematografico. I capelli sono tirati indietro in un raccolto elegante.