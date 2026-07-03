Più che un nuovo taglio, si tratta dell'evoluzione naturale del suo iconico bob: oggi Ella Bright porta un collarbone lob, ovvero un long bob che sfiora la clavicola e che aggiunge versatilità e leggerezza all'acconciatura.

Da quando Off Campus è approdata su Prime Video, il nome di Ella Bright è diventato sinonimo di una nuova generazione di protagoniste teen: autentiche, sofisticate e con uno stile immediatamente riconoscibile. L’attrice, che nella serie interpreta Hannah Wells, è oggi al centro dell’attenzione non solo per il successo dello show, ma anche per il suo impatto nel mondo beauty.

Se il pubblico si è innamorato della dolcezza e della determinazione di Hannah, sui social è stata soprattutto la sua acconciatura a diventare virale. Su TikTok, infatti, migliaia di utenti stanno replicando il taglio del personaggio, ribattezzato “triangle bob”: un caschetto pieno, compatto e leggermente geometrico, caratterizzato da una linea netta che incornicia il viso e valorizza la naturale densità dei capelli.

Ma mentre il web continua a inseguire il look di Hannah Wells, Ella Bright sembra già guardare oltre.

Il nuovo taglio di Ella Bright: più lungo, morbido e anni Novanta

Durante il tour promozionale di Off Campus, l’attrice è stata fotografata per le strade di New York con una versione evoluta del suo iconico bob. Nelle immagini più recenti, il taglio appare sensibilmente più lungo, con punte che sfiorano le clavicole, leggere scalature frontali e un finish morbido e naturale.

Gli esperti lo definiscono collarbone lob o clavi-cut, una delle evoluzioni più richieste del classico caschetto. Si tratta di una lunghezza intermedia che arriva alla clavicola e che, rispetto al bob tradizionale, offre maggiore movimento e versatilità. Il trend dell’estate 2026 sembrerebbe puntare proprio su versioni più lunghe e leggere del bob, con ciocche che incorniciano il viso e un effetto finale ispirato alle supermodel degli anni Novanta.

Perché l'hair look di Ella Bright funziona così bene

Osservando le foto più recenti, emerge chiaramente come il nuovo taglio mantenga alcuni elementi distintivi dello stile di Ella Bright: riga centrale pulita, lunghezze pari ma alleggerite da sottili scalature, punte leggermente incurvate verso l’interno, volume naturale sulle lunghezze e texture lucida e ordinata, senza eccessi di styling.

Il risultato è un look raffinato ma estremamente portabile, capace di valorizzare i lineamenti senza la rigidità di un caschetto grafico.

Come chiedere il taglio di Ella Bright al parrucchiere

Per replicare il suo nuovo hairstyle, la richiesta ideale è un lob alla clavicola con leggere scalature invisibili, mantenendo una base piena ma alleggerendo le sezioni frontali. L’effetto migliore si ottiene con una piega morbida e voluminosa, ispirata ai blowout anni Novanta che stanno tornando protagonisti sulle passerelle e sui social.

Il vantaggio? È un taglio estremamente versatile: può essere portato liscio e sofisticato, con onde morbide oppure raccolto facilmente in code e chignon, cosa che il bob più corto non sempre consente.

Dal personaggio all’icona beauty

Il successo di Off Campus ha certamente contribuito alla popolarità di Ella Bright, ma il suo stile personale sta dimostrando di avere una forza autonoma. Se il “triangle bob” di Hannah Wells ha conquistato TikTok, il nuovo collarbone lob dell’attrice sembra destinato a diventare il prossimo taglio di riferimento per chi cerca un cambiamento elegante, contemporaneo e a basso rischio.

Perché, come dimostra Ella Bright, a volte basta qualche centimetro in più e una scalatura appena accennata per trasformare completamente un look.