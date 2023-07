Una selezione dei 10 migliori beauty look di Samantha Jones, icona di stile e maestra di vita da Sex & The City a And Just Like That

Samantha Jones non è un semplice "personaggio" di una serie tv, ma un'icona di stile, una maestra di vita, e l'amica che tutte e tutti vorremmo.

Dal suo debutto in Sex & The City alla fine degli anni '90, Samantha è cambiata ma è sempre rimasta fedele a se stessa: forte, indipendente e super glamour.

I suoi outfit e i suoi beauty look sono legati indissolubilmente alla sua personalità dirompente, al suo carattere d'acciaio ma frizzante, come il cocktail più delizioso.

La sua assenza nella prima stagione di And Just Like That si è sentita immensamente, così oggi siamo tutte e tutti in attesa del suo cammeo nella stagione 2, oggi in onda su Sky Italia.

Per questo abbiamo deciso di selezionare i suoi beauty look più belli: un tuffo nel suo stile iconico, in fibrillante attesa del suo ritorno sul piccolo schermo.

I beauty look più belli di Samantha Jones

Seguiteci dunque alla scoperta dei beauty look più belli di Samantha Jones - magistralmente interpretata di Kim Cattrall - perché... Samantha Jones è per sempre!

1. Labbra rosse e capelli mossi

Samantha nella seconda stagione di Sex & the City sfoggia uno dei beauty look più belli. Le labbra sono rosse e vibranti, in tinta con lo slip dress con scollo a V. Adoriamo le sopracciglia sottili ben disegnate e i capelli mossi e voluminosi.

2. Fragia a tendina

Nella quarta stagione della serie tv del nostro cuore Samantha sfoggia la tipica frangia a tendina, lunga e aperta naturalmente al centro, a scoprire la fronte.

3. Liscio totale & pink lips

Uno scatto del 2003 rubato sul set di SATC ci mostra Samantha con i capelli lisci, tagliati pari. Ci piace il rossetto rosa, abbinato all'outfit rock'n'roll,

4. Samantha Jones Vamp

Nella seconda stagione della serie - datata 1999 - l'amica di Carrie & Co sfoggia un beauty look da vamp che ha fatto storia. I capelli hanno un styling sinuoso a onde, mentre il trucco è scolpito e intenso.

5. La frangia iconica

La frangia di Samantha è stata copiata innumerevoli volte negli ultimi 20 anni. Eccola dunque a passeggio per la 5a Strada con un taglio medio corredato da frangia lunga. Il dettaglio top? Gli occhiali da sole sulla testa a trattenere la chioma come un cerchietto, uno dei tratti distintivi del look di Sam nel corso degli anni.

6. Nude glam a tutto volume

Uno scatto dal set datato 2003: Samantha Jones opta per un nude look allover, con trucco naturale in beige e capelli voluminosi in un nuovo taglio scalato.

7. Samantha Jones damigella d'onore

Nel film Sex & The City The Movie, del 2008, Sam accompagna Carrie verso il suo grande sì - mai celebrato, ma non è uno spoiler, giusto? - in uno splendido ruffle dress in rosso papavero. Il beauty look è perfetto: capelli mossi e voluminosi acconciati con morbidezza e un rossetto rosso spettacolare.

8. Il semiraccolto icona

In una delle scene più divertenti della prima stagione della serie Samantha ci mostra i capelli in un semiraccolto che valorizza il viso e le scalature laterali. Ci piace molto anche il rossetto color corallo cremoso e il trucco occhi leggero in soft taupe.

9. Bouncy hair & glossy lips

In uno scatto famosissimo, parte del promo del primo film di SATC, Sam sorride abbracciata a Miranda. I capelli biondi con highlights risaltano al meglio sul completo rosso - questo colore è perfetto per lei! La messa in piega voluminosa, nello stile che oggi definiamo bouncy, è splendida. Apprezziamo molto anche le labbra lievemente bronzee e glossate in perfect match con il bronzer.

10. Samantha Jones rock star

Nel secondo e ultimo film che segue la serie Samantha Jones sfoggia un nuovo colore di capelli abbinato a un taglio mosso voluminoso in stile rock star. Questo messy bob color vaniglia continua a fare tendenza!

Credits Ph.: Getty Images