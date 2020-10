Labbra visibilmente voluminose e viso rimpolpato: non è un sogno, ma la nuova era dei prodotti plumping di Too Faced, in esclusiva da Sephora



Pump up the volume!

Alza il volume!

Non solo quello dello stereo, ma anche quello delle labbra e del viso che, ora come non mai, hanno trovato i prodotti perfetti per apparire pieni, turgidi, rimpolpati.

Too Faced presenta tre grandiose novità che ti conquisteranno all'istante, perché i loro risultati sono visibili nell'immediato e con l'uso prolungato.

Too Faced Lip Injection Maximum Plump Gloss

Desiderate labbra più voluminose senza dover ricorrere al filler?

Questo speciale gloss è la bacchetta magica che esaudirà in pochi secondi il vostro desiderio di volume.

Si applica come un normale lipgloss, mentre nel frattempo la sua formula all'avanguardia agisce in pochi secondi donando alle labbra un effetto rimpolpante intenso mai visto e provato prima.

L'effetto non sarà infatti solo visivo, ma si avrà anche una sensazione di formicolio, che dimostrerà l'azione della formula.

Le labbra saranno più lisce e idratate, le microrughette cancellate, il volume massimizzato.

Too Faced Lip Injection Power Plumping Lip Gloss

Unisce le tonalità intense e multidimensionali del lucidalabbra colorato all'effetto plumping del Lip Injection in un unico prodotto, da usare ogni giorno in ogni occasione.

Disponibile in 16 nuance dal nude al rosso, con finish cremoso e glitterato, la sua texture morbida non appiccica le labbra, ma le nutre, idrata e volumizza.

Too Faced Plump & Prime

L'effetto plumping non interessa solo le labbra, ma coinvolge anche il viso.

Una pelle rimpolpata, rassodata e riempita, con zigomi alti e liftati dona immediatamente un aspetto fresco e radioso a tutto il volto.

Plump & Prime è il nuovo trattamento-primer express che rimpolpa la pelle e la prepara al trucco.

Con elisir di collagene e peptidi superstar, la sua formulazione aiuta a stimolare la pelle, migliorandone la consistenza e la compattezza.

La grana della cute è levigata e i pori cancellati con un effetto blur.

Trovate le ultime novità Too Faced nei Beauty Store Sephora e su www.sephora.it