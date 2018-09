Il make up di Kylie Jenner è diventato un punto di riferimento per tutta la beauty community. Scoprite insieme a noi come replicarlo



Il make up che ha reso Kylie Jenner una beauty icon è diventato il più ammirato e copiato, creando un vero e proprio standard per chi lo definisce - in modo forse un po' riduttivo - "trucco da Instagram".

Kylie ama il make up e tutto ciò che ruota attorno al mondo beauty e scorrendo il suo profilo non troverete una singola foto in cui il suo trucco non sia curatissimo fin nei minimi dettagli.

Il segreto del suo look? Una base impeccabile, sopracciglia ben delineate, occhi da cerbiatto e le ormai iconiche labbra nude matte. Ecco i prodotti giusti per replicarlo.



Un fondotinta ad alta coprenza e a lunga durata che regala un effetto opaco senza il rischio di un finish "gessoso".



Le ragazze del clan Kardashian-Jenner hanno fatto del contouring realizzato a regola d'arte il loro signature look. Il segreto per un buon risultato? Sfumare, sfumare, sfumare.



Vi piacciono le sopracciglia iper definite, ma allo stesso tempo naturali, come quelle di Kylie? Armatevi di un prodotto in crema apposito e di un pennellino angolato per un risultato like-a-pro.



Avete notato che Kylie per il suo trucco occhi sceglie sempre tonalità naturali con un tocco di luce? È il modo migliore per rendere gli occhi più grandi e languidi.



Ma per dei veri "occhi da cerbiatta" non possono mancare le ciglia finte lunghe e voluminose o, perché no, la permanente.



Kylie non è solo un'influencer, ma una vera e propria business woman grazie alla sua linea cosmetica di grande successo. Il prodotto più amato? Il rossetto liquido a effetto matte, da scegliere ovviamente in una delle tantissime tonalità nude.



Credits Ph.: Getty Images - Artwork by Elisa Costa