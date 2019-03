Protagonista del film "Notti magiche" di Virzì (ora al cinema), Irene Vetere ama il trucco nude. Ecco i suoi migliori look

Ha solo 19 anni ed è già famosa: Irene Vetere è la protagonista dell'ultimo film di Paolo Virzì ambientato nei giorni dei Mondiali '90, tra speranze e illusioni. Non un vero e proprio debutto - Irene era nel cast di "Zeta", film di Cosimo Alemà, e in quello di "Arrivano i prof", regia di Ivan Silvestrini - ma sicuramente è la pellicola che ha segnato il suo successo.

Nonostanti i ruoli diversi, l'attrice si fa riconoscere per la sua bravura e anche per la sua bellezza che mette in risalto preferendo un make up molto easy. Abbiamo scelto alcuni dei suoi migliori look (ai quali ispirarvi).

No make up make up

Trucco naturale, senza contouring né labbra colorate: a sottolineare lo sguardo ci pensa una semplice riga di eyeliner nero e una polvere leggermente più scura per le sopracciglia.

Sopracciglia in primo piano

L'attrice non ama il trucco (le basta un leggero fondotinta e un rosa delicatissimo sulla labbra). Il suo signature look? Sopracciglia bold.

Trucco naturale

Il focus è sullo sguardo, valorizzato da una semplice riga di matita nera all'interno della rima superiore. Un make up per tutti i giorni (ma che lei sfoggia anche sul red carpet).

Labbra rosse

Unica variante concessa sul set: un rossetto matte abbinato a sopracciglia rigorosamente wild. Il rosso è indubbiamente il suo colore.

Look bon ton

Minimale ed essenziale: è questo il make up preferito da Irene Vetere anche quando è in posa per gli scatti dei fotografi.

Efelidi in primo piano

Scommettiamo che Irene rilancerà il trend delle lentiggini?

Trucco sui toni del rosa

Piccola trasgressione al signature look: un make up sui toni del rosa per labbra e occhi.

Nude lipstick

In questo scatto in bianco e nero emerge il colore intenso delle sopracciglia e il trucco labbra nude, sempre all'insegna del minimal effect.

Credit ph: Getty Images