Il trucco per non sbagliare mai? Sicuramente quello nude che può essere declinato in stili mood e tonalità sempre diverse. Qui i consigli per realizzarlo e le inspo più cool de momento

Quando si parla di look no make-up in realtà stiamo parlando di nude addiction. Trucchi e make-up sapientemente realizzati usando sfumature, tonalità e colori a tema nude che non solo aiutano a correggere la pelle e i piccoli difetti che può avere, ma anche creare un viso pulito, fresco e bellissimo.

Dall’ombretto al rossetto passando per il blush appena accennati e non solo: se siete alla ricerca di qualche inspo per un look nude, ma per niente scontato e banale qui siete nel posto giusto. Nude addiction: makeup a tema nude.

Pink lips

Labbra rosa appena accennate su un viso pulito, neutro e con un make-up occhi sussurrato. Da copiare subito.

Luminous look

Luce, luce e ancora luce. Se si parla di nude look non può e non deve mancare un buon illuminante, come ci insegna la guru Lisa Eldrige con questo make-up su Sofia Richie.

Lash obsession

Non c'è trucco senza mascara, e questo vale anche per i nude make-up. Non rinunciateci mai, scegliere una formula incurvante in modo da dare struttura alle ciglia senza esagerare.

Gold digger

Le ragazze sole, cioè quelle con un sottotono caldo, non potranno rinunciare a una spolverata oro sia sugli occhi che sul viso, optando per un illuminante dalle sfumature preziose.

Brow power

Madame conosce la potenza del nude look: una presenza leggera, ma non scontata del make-up. Il suo segreto? Sopracciglia in primo piano in pieno stile bushy brows, come queste realizzate dalla MUA Greta Agazzi.

Black skin

No gender, no race. Il make-up unisce e nessun tipo di trucco può discriminare o meno il colore della pelle. Per le pelli più scure, i nude make-up punta tanto sui toni neutri anche quando si parla di blush.

Blushing face

Chi non riesce a rinunciare al colore anche nei look più neutri può sfruttare un blush corallo non solo per le gote, ma anche per gli occhi. Da copiare.

Nude make-up: i prodotti da usare

Prodotti must have super performanti, con colori appena accennati e finish ben studiati: qui potrete trovare i prodotti imperdibili per un make-up pensato per le nude lovers.