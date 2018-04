Il meglio del Coachella 2018 in fatto di beauty look e acconciature. Lasciatevi ispirare per i vostri look estivi



Lasciatevi travolgere dallo stile glam di star e influencer al Coachella 2018 con i loro beauty look e acconciature più belle.

Il Coachella è uno dei festival musicali più famosi del mondo. Il grande evento si tiene in California - quest'anno dal 13 al 22 aprile - e attira migliaia di music-addict, star e influencer.

A rendere speciale il festival non è solo la line-up stellare - che in questa edizione include Beyoncé, The Weeknd e Jamiroquay, solo per citarne alcuni - ma anche il mood bohemienne e i beauty look, le acconciature e gli outfit scelti dai partecipanti.

Un post condiviso da Robert Jahns (@nois7) in data: Apr 15, 2018 at 1:00 PDT

Coachella beauty look & acconciature

Se amate i beauty look originali adorerete quelli di star e influencer al Coachella 2018. Tra queste Rihanna, Vanessa Hudgens, Alessandra Ambriosio, Elsa Hosk e molte altre ancora.

I capelli sono raccolti in maniera estrosa, mentre i make up si accendono di cristalli e bagliori caldi, tutti da scoprire.

Un post condiviso da Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) in data: Apr 15, 2018 at 3:35 PDT

Rihanna

Splendida e sempre audace, Riri ha scelto look in stile anni '60 e beauty look squaw-like con capelli raccolti corredati da decori luminosi con logo a vista. Il make up è caldo, in nuance bronzo e terracotta.

Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri) in data: Apr 15, 2018 at 12:52 PDT

Helsa Hosk

La supermodella angelo di Victoria's Secret ha optato per un nuovo hairlook in rosa fenicottero, dallo styling mosso.

Un post condiviso da elsa hosk (@hoskelsa) in data: Apr 15, 2018 at 10:02 PDT

Kendall Jenner

La modella parte della dinastia Jenner-Kardashian opta per un taglio medio e mosso con scriminatura centrale: easy ma super glam.

Un post condiviso da REVOLVE (@revolve) in data: Apr 14, 2018 at 5:55 PDT

Hannah Stocking

La youtuber e social-model opta per un look 100% Coachella, con capelli arcobaleno, make up glitter e body jewels cangianti. In una parola? Wow!

Un post condiviso da Hannah Stocking (@hannahstocking) in data: Apr 13, 2018 at 8:00 PDT

Millie Bobby Brown

La giovane attrice affronta il festival musicale californiano con capelli raccolti - corredati da hair piercing, i piercing per capelli - e baby boomer nails dalla forma appuntita, a stiletto.

Un post condiviso da Millie Bobby Brown Fan ♡ (@sparklymillie) in data: Apr 14, 2018 at 2:27 PDT

Kylie Jenner

La neo mamma Kylie Jenner punta su trucco nude nei toni del caramello e hairlook statement in fucsia intenso.

Un post condiviso da Kylie (@kyliejenner) in data: Apr 14, 2018 at 12:59 PDT

Hailey Baldwin

La star americana opta per un taglio midi e mosso, con riga in mezzo, in stile anni '90.

Un post condiviso da Hailey Baldwin (@haileybaldwin) in data: Apr 14, 2018 at 11:29 PDT

Nicki Minaj

Eyeliner statement, capelli lunghissimi ed extra lisci. Il focus del beauty look della cantante è il gioiello scultura posto sul viso: unica!

Un post condiviso da Just Jared (@justjared) in data: Apr 14, 2018 at 4:04 PDT

Vanessa Hudgens

Il caschetto mosso della star viene completato da un mini top-knot, mentre il trucco occhi è color rame, abbinato alla manicure cangiante.

Un post condiviso da Vanessa Hudgens (@vanessahudgens) in data: Apr 11, 2018 at 6:11 PDT

Helen Owen

Un fresh look bronzeo con face-jewels sulla fronte.

Un post condiviso da REVOLVE (@revolve) in data: Apr 15, 2018 at 9:30 PDT

Negin Mirsalehi

In occasione del Coachella 2018 la influencer sfoggia un nuovo look capelli con frangia e sottili highlights. Completa il beauty look l'applicazione di piccoli cristalli sullo zigomo.

Un post condiviso da Negin Mirsalehi (@negin_mirsalehi) in data: Apr 15, 2018 at 2:22 PDT

Bella Hadid

Più anni '90 di così non si può: ecco Bella Hadid al Coachella con i capelli raccolti in una coda alta tiratissima, fissata da un fermacoda scrunchie.

Un post condiviso da ???? (@bellahadid) in data: Apr 14, 2018 at 2:51 PDT

Veronica Ferraro

La influencer italiana sfoggia un trucco occhi glitzy nei toni del rame e capelli raccolti in una coda alta con scrunchie.

Un post condiviso da M R D A N I E L (@mrdanielmakeup) in data: Apr 14, 2018 at 8:47 PDT

Camila Coelho

Boxer braids decorate con fili a contrasto per la influencer.

Un post condiviso da Camila Coelho (@camilacoelho) in data: Apr 15, 2018 at 12:30 PDT

Vide Olsson

Un beauty look scintillante con glitter cangianti su viso e corpo.

Un post condiviso da Vide Olsson (@videolsson) in data: Apr 16, 2018 at 12:23 PDT

Paola Turani

L'attrice italiana al Coachella con trucco occhi smokey eyes intenso e piume tra i capelli.

Un post condiviso da M R D A N I E L (@mrdanielmakeup) in data: Apr 14, 2018 at 12:44 PDT

Romee Strijd

La modella sfoggia eyeliner verde acido e trecce statement con elastici colorati.

Un post condiviso da Romee Strijd (@romeestrijd) in data: Apr 13, 2018 at 2:19 PDT

Alessandra Ambrosio

Capelli sciolti nel vento, labbra glossate e un accenno di glitter sugli zigomi per la top.

Un post condiviso da Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) in data: Apr 14, 2018 at 12:16 PDT

Nyané Lebajoa

Space buns in rosa confetto ornati da fiori. Il rossetto bordeaux scuro completa al meglio il beauty look.

Un post condiviso da REVOLVE (@revolve) in data: Apr 15, 2018 at 4:51 PDT

Cartia Mallan

Treccine tra i capelli e una pioggia di glitter nella zona del contorno occhi: l'idea giusta per coprire le occhiaie da festival in maniera scintillante!

Un post condiviso da Cartia Mallan (@cartiamallan) in data: Apr 15, 2018 at 10:24 PDT

Bella Thorne

Glitter su occhi e sopracciglia e capelli dal mood undone ricchi di accessori luminosi.

Un post condiviso da BELLA (@bellathorne) in data: Apr 15, 2018 at 11:59 PDT

Katharina Damm



Doppie trecce a spina di pesce e cristalli sul viso per un beauty look originale in pieno stile Coachella.

Un post condiviso da KATHARINA DAMM (@katharinadamm_official) in data: Apr 16, 2018 at 1:02 PDT

