Mascella definita, zigomi importanti e il dubbio perenne: quali tagli di capelli stanno meglio al viso quadrato? Dodici idee approvate dagli hairstylist delle celebrity per valorizzarlo davvero

Secondo molti parrucchieri, il viso quadrato è tra i più fotogenici: fronte, zigomi e mandibola hanno più o meno la stessa larghezza e la mascella è ben definita. Il punto è scegliere tagli capelli viso quadrato che accompagnino queste linee, invece di irrigidirle.

Gli hairstylist delle star, da Charlotte Mensah a Nata Bumford, concordano su un principio base: servono movimento, scalature morbide e pochi spigoli. Tradotto: sì a onde, ciuffi e asimmetrie, no a tagli dritti che finiscono proprio sulla mandibola.

Come capire se avete il viso quadrato

Guardate il volto di fronte, capelli tirati all’indietro. Se fronte, zigomi e mandibola hanno quasi la stessa larghezza e la parte inferiore è ben angolosa, rientrate nella categoria viso quadrato.

Altro indizio: la lunghezza del volto non supera di molto la larghezza complessiva. Se in foto di tre quarti la mascella “ruba la scena” alle guance, avete trovato la vostra forma.

Le regole base dei parrucchieri per il viso quadrato

Per gli esperti di hair design, l’obiettivo non è nascondere la mascella ma ammorbidirla. Mensah spiega che ricci stretti e onde definite funzionano benissimo, perché uniscono struttura e morbidezza intorno al perimetro del viso.

Bumford, che lavora nel salone Hershesons di Belgravia, suggerisce tagli medi e lunghi mossi, che scivolano oltre il mento e allungano otticamente il viso. I tagli medi viso quadrato con onde morbide sono tra i più versatili.

Andreas Wild, hairstylist del team Larry King, mette in guardia dalle linee troppo nette sulla mandibola. Traduzione pratica: evitate bob dritti al mento, riga centrale su liscio piatto e frangia piena geometrica. Meglio riga laterale, frangia a tendina o ciuffo lungo.

12 tagli di capelli che valorizzano il viso quadrato

1. Bob mosso sotto il mento Stile Keira Knightley: caschetto leggermente scalato che finisce poco sotto la mandibola, con piega mossa. Da chiedere con punte alleggerite e riga laterale morbida.

2. Lob ondulato alle clavicole Il long bob sulle clavicole è il jolly dei tagli di capelli per viso quadrato. Funziona liscio morbido o a onde, sempre con qualche scalatura frontale che sfiora gli zigomi.

3. Shag medio con curtain bangs Perfetto su capelli mossi. Le scalature diffuse e la frangia a tendina spezzano gli angoli e portano l’attenzione su occhi e zigomi. Chiedete un effetto “spettinato controllato”.

4. Butterfly cut lungo Taglio lungo scalato in due livelli, con ciocche frontali che incorniciano il viso e lunghezze leggere. Ideale se amate i capelli lunghi ma volete evitare il muro compatto sulle guance.

5. Pixie morbido con ciuffo laterale I tagli corti viso quadrato funzionano se sono asimmetrici. Pensate al pixie di Zoe Kravitz: corto dietro, ciuffo lungo e pieno su un lato, volume in alto, lati alleggeriti.

6. Bixie arrotondato e texturizzato Via di mezzo tra bob e pixie, con nuca corta e lunghezze morbide ai lati. Bello su capelli fini, perché crea volume sulla sommità senza allargare troppo il viso.

7. Bob asimmetrico Un lato leggermente più lungo dell’altro, punte sfilate e piega mossa. L’asimmetria rompe la simmetria naturale del viso quadrato e rende tutto immediatamente più chic.

8. Lungo scalato con onde morbide Pensate alle lunghezze di Angelina Jolie o Demi Moore: capelli sotto il seno, scalati intorno al volto e onde leggere. Da chiedere con scalature morbide a partire dagli zigomi.

9. Liscio sleek oltre le spalle con strati invisibili Se amate il liscio, funziona solo lungo: oltre le clavicole, con layer interni che danno movimento alle punte. La piega deve curvare leggermente verso l’interno vicino alla mandibola.

10. Bun morbido con ricci appuntati Ispirato a Margot Robbie: raccolto medio, qualche riccio lasciato libero intorno al viso e ciocche morbide sulla nuca. Perfetto per ricci naturali e onde, addolcisce subito i tratti.

11. Coda bassa mossa con ciuffo laterale Acconciatura salva-serata per acconciature viso quadrato. Coda bassa morbida, lunghezze ondulate e grande ciuffo laterale che attraversa la fronte in diagonale.

12. Wet waves laterali “power” Look da tappeto rosso alla Tessa Thompson: riga molto laterale, onde lucide concentrate su un lato, l’altro più pulito. Non addolcisce, ma enfatizza con carattere la mascella definita.

Errori da evitare con il viso quadrato

Riassunto rapido: niente bob dritto al mento, niente frangia piena e corta, niente capelli lunghi e piatti senza scalature. Attenzione anche agli chignon altissimi tirati e al wet look completamente all’indietro: mettono in evidenza solo gli angoli, senza dare alla vostra struttura ossea la morbidezza che merita.